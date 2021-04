Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | 1°, 2° y 3° de Secundaria, 15 de abril: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación secundaria. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

Lo que vas a aprender en primero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Adaptarás unos fragmentos de “El país donde nunca se muere”, un cuento popular italiano, rescatado y rescrito por Ítalo Calvino.

Verás algunas actividades que te ayudarán a crear diálogos y acotaciones teatrales a partir de un texto narrativo. También se te darán algunos consejos para que puedas llevar tu libreto al mejor puerto.

¿Qué hacemos?

De nuestra pluma al escenario

Como verás un libreto tiene muchas características y parece complejo; pero no te preocupes, para dominar la escritura, lo primordial es practicar constantemente: hay que pulir, probar, experimentar y repetir. Así es como tu escritor interior comenzará a descubrir su propio estilo y una nueva forma de contar historias.

Pero, el objetivo de esta sesión es saber cómo adaptar un relato a una obra de teatro. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué reescribir una historia que ya funciona en otro formato?

La respuesta es que la adaptación ha existido desde hace mucho tiempo y se ha experimentado en muchos géneros: se hace en cine, tele, radio, novela, etc. No lo veas como un tipo de reciclaje, sino como una oportunidad de extender el alcance de un buen relato y explotar ciertos puntos, que, en la historia original, puede que no se hayan aprovechado. Las adaptaciones sirven para vivir una buena historia de diferentes maneras.

Recordarás a la cultura y educación para la paz, además, identificarás a la no violencia como una forma de solucionar los conflictos y reconocerás a la cultura de paz como promotora de la convivencia pacífica.

Para profundizar en el concepto de cultura de paz, observa el siguiente video.

La humanidad busca la paz

Como pudiste observar en el video, la paz implica hacer realidad los valores, actitudes y comportamientos que favorecen la convivencia pacífica, es asumir el respeto por la vida propia y de las y los demás, rechazar la violencia en todas sus manifestaciones, defender el derecho a la diversidad y defender el ejercicio de la libertad, así como contribuir al desarrollo de la comunidad.

Así como algunos valores los aprendiste de tu familia, otros los has elegido porque te parecen adecuados y te permiten convivir de manera armónica con las y los demás.

En el mundo se valoran más ciertos principios sobre los que hay consenso en la mayor parte de los países. Es lo que expresa el pintor colombiano en su obra: Para que la paz se quede.

Pero, ¿qué es la cultura de paz?

De acuerdo con la Unesco, la cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes y conductas que crean y ocasionan interrelaciones e interacciones sociales, con base en los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad.

Implica construir una cultura sustentada en:

El rechazo a toda acción violenta.

Garantizar a todas las personas el ejercicio de sus derechos.

Prevención de los conflictos y sus causas.

Proporcionar la posibilidad de participar plenamente en el desarrollo propio de cada sociedad.

Solución de los problemas mediante el diálogo y la negociación.

Para destacar la trascendencia de la cultura de paz y cómo fomentarla, observa el siguiente video.

La humanidad busca la paz

Como apreciaste, la no violencia y el respeto a los derechos humanos son acciones que han contribuido para generar entre la sociedad una cultura de paz. Como lo marca la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En esta ocasión retomarás algunos aprendizajes que ayudarán para mejorar tu vida cotidiana.

Buscarás reconocer las maneras de resolver un conflicto sin el uso de la violencia, tomando en cuenta la mediación como un recurso que permite intervenir entre personas o grupos y, de esa manera, encontrarás soluciones justas para todas y todos.

Ten a la mano tu libro de texto, tu cuaderno, o si lo prefieres, hojas o fichas, y un bolígrafo.

¿Qué hacemos?

Observa y escucha el siguiente video que te ayudará a identificar la prevención de los conflictos.

La provención de los conflictos

Es importante detectar la magnitud de los conflictos antes de actuar. Además de recurrir a las diferentes herramientas, técnicas, recursos y estrategias para resolverlo de una manera no violenta.

En caso de no lograr la solución del conflicto en la etapa inicial, antes de que llegue a una situación de crisis, se transita a la segunda etapa que incluye el análisis y la negociación, en la cual las partes involucradas, de manera directa, analizan y buscan solucionar el conflicto con acuerdos justos que satisfagan a todas y todos.

Pero, ¿qué es la mediación en el conflicto?

La mediación sucede con el apoyo de una persona externa al conflicto, llamada mediador.

La necesidad de contar con un mediador puede darse cuando las personas involucradas:

Tienen dificultad para comprender la situación y expresar lo que sucede (¿cuál es el problema?, ¿qué te gustaría que pasara?, ¿qué sientes?)

No logras llegar a acuerdos por ti mismo, aunque lo intentes.

Estás tan molesto o aferrado a tus posiciones que, aunque quieras resolver el conflicto, ya no logras comunicarse ni dialogar.

La mediación no es una solución automática a ningún problema, o el camino que asegura la finalización de un conflicto. Implica un proceso que incluye distintas fases que, al abordar asuntos de la vida cotidiana, deben ser flexibles para ayudar a conseguir la solución del conflicto.

La mediación tiene muchas virtudes, e incluso tiene interés, aunque fracase, pero tiene también límites, y el más evidente es que se necesita de la participación de las partes involucradas en el conflicto. Sin la disposición para participar de las partes involucradas, la mediación no puede existir.

