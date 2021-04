Diputados aprueban reforma a Ley de Hidrocarburos de AMLO

Con cambios a la propuesta original, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Hidrocarburos del presidente Andrés Manuel López Obrador, con 292 votos a favor de Morena y aliados, 153 en contra de la oposición y 11 abstenciones.

La reforma faculta a la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de suspender a concesionarios privados o públicos permisos de refinación, almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos “cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

“La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal está plenamente fundada y motivada a partir de los esfuerzos por superar nuestra dependencia energética. Reflejada la importación del 70 por ciento de combustibles que nos convierte en el país petrolero que más gasolina importa en el mundo”, dijo el presidente de la Comisión de Energía de San Lázaro, Manuel Rodríguez, al presentar el dictamen.

Ante la advertencia de expertos sobre que la propuesta es inconstitucional, al ser dictaminada este miércoles a medio día la Comisión de Energía modificó la propuesta original del Ejecutivo, haciendo una adenda al Artículo 59 Bis de la Ley de Hidrocarburos para garantizar el debido proceso cuando las autoridades suspendan un permiso al concesionario en el sector energético, estableciendo plazos y el derecho de audiencia de los afectados.

“Si esa corrección, incorporando al debido proceso el cuidado a terceros, la no afectación a consumidores que hoy está en la redacción del 59 Bis, se hubiera incorporado también en el sexto transitorio, estaríamos hablando de una propuesta de ley que alanzaría objetivos constructivos en el país, sin violación de principios constitucionales, sin violación de tratados internacionales y fomentando la competencia que ayuda al consumidor final”, dijo Enrique Ochoa Reza, diputado del PRI.

Las bancadas de oposición, PAN, PRI, PRD y MC, acusaron que la reforma también afectará la competencia y libre competencia en el sector; encarecerá la producción de combustibles y propiciará escasez de los mismos; además, generará incertidumbre jurídica para los participantes al suspender permisos a permisionarios a criterios de las autoridades.

“Esto genera un panorama de incertidumbre para la inversión del sector. Al igual que la reforma eléctrica, la propuesta en materia de hidrocarburos representaría un duro golpe al Estado de derecho y amenazaría las inversiones presentes y futuras, no solo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de nuestro país”, dijo Justino Eugenio Arriaga, diputado del PAN.

En la reforma el dictamen también faculta a la Sener y a la CRE de revocar permisos cuando se compruebe que los hidrocarburos fueron adquiridos por el permisionario de forma ilícita o por la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Morena y aliados acusaron a la oposición de defender intereses privados en vez de velar por la soberanía energética del país.

“Por qué no vienen a tribuna a decir que están defendiendo a los que roban combustible? ¿Por qué no vienen a tribuna a decir que están defendiendo a los gasolineros que venden gasolina robada? ¿Por qué no vienen a tribuna a decir que cuando plantean que primero te deben... la concesión y luego debes garantizar que tienes los depósitos? Vienen a decir eso porque comercian con los permisos y las concesiones”, dijo Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT.

Por: Iván E. Saldaña

dhfm