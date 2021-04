Cientos de personas acuden a vacunarse en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a pesar del humo del incendio

Centenares de personas ya están en los módulos de vacunación en espera de su dosis contra el COVID-19, a pesar de la presencia de humo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga por el incendio que se registra en el paraje Volcanes en el Bosque de la Primavera.

La mañana de este miércoles continúa la Alerta Atmosférica en los municipios de Tlajomulco, Zapopan, Tlaquepaque y Guadalajara por la conflagración en el área natural protegida. Esta mañana se hará un sobrevuelo para conocer la situación y las afectaciones.

Este es el segundo día de inoculación contra el coronavirus, ayer se aplicaron más de 4 mil dosis (4 mil 421) en cinco módulos atendidos por personal de los tres niveles de gobierno.

“En ningún momento me dio temor la vacuna, sí a mí me hubieran dicho desde el primer día de la pandemia que había vacuna, desde ese instante iba y me la pongo. Sentí como una inyección normal”, expresó David Cisneros, quien acudió al módulo ubicado en el Lienzo Charro Santa María, hasta ahí llegó música de banda para ambientar el tiempo de espera durante la aplicación de la vacuna como en el área de observación.

En todos los centros de vacunación se realizan actividades como estiramientos, ejercicios, pausas activas, actividades lúdicas, y también participaron la escuela de charrería, grupos musicales y de baile folclórico.

“A mí se me hizo muy organizado, desde la puerta había personas que te indicaban qué es lo que necesitabas, qué documentos tenía que traer, estuvo muy bien organizado. Sí me duele el brazo pero nada más, claro que vale la pena”, dijo Ascensión Ángeles Vázquez, vecina de Hacienda Los Eucaliptos.

Los familiares esperan en la puerta a los adultos mayores y cuando salen ya vacunados los reciben con aplausos.

La Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario Tlajomulco implementó el sistema Drive Thru para la aplicación de la vacuna en el mismo automóvil para que el adulto mayor no tenga que bajarse.

“Me gustó mucho y se siente uno orgulloso de ver a los jóvenes que ayudan, que son responsables y después el calorcito, normal, pero también nos estuvieron dando juguito y galletas, y felicidades de verdad. A veces nos quejamos mucho pero no felicitamos y agradecemos lo que se nos da”, externó Carmen Chacón.

En los cinco centros de inoculación participan 450 funcionarios del gobierno de Tlajomulco para apoyar a los adultos mayores.

Incluso se habilitaron cinco rutas para arribar a los módulos: Ruta 1 sale de San Miguel Cuyutlán y llega a la Arena VFG; Ruta 2 inicia su recorrido en San Sebastián el Grande y concluye en el Lienzo Charro Santa María; Ruta 3 arranca desde la gasolinera de Camino al Rastro y Jesús Michel con rumbo al Centro Multidisciplinario del Valle; Ruta 4 inicia en Santa Cruz del Valle y concluye en el Centro Multidisciplinario del Valle y Ruta 5 inicia en Lomas del Sur y concluye en la Preparatoria San José del Valle.

La atención es por orden alfabético, hoy se atiende a las personas con apellidos paternos que inician con las letras: F, G, H, I, J, K, L.

Por Adriana Luna

