¿Libros de texto de la SEP son neoliberales? Experto lo explica

Fue durante una visita privada al poblado de Ayoxuxtla, Puebla, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se dará la modificación de los libros de texto gratuitos, esto luego de acusar que los “teóricos de los oligarcas” los habían cambiado para que se olvidara la historia de nuestro país.

En este sentido, el mandatario nacional indicó que no se puede continuar con una enseñanza educativa en el país con libros de texto gratuitos del periodo neoliberal, por lo que la reestructuración de sus contenidos reforzarán los valores morales, culturales y espirituales.

¿Los libros de texto pueden ser neoliberales?

Ante este complejo panorama que pone en discusión el camino de la educación en México, es importante actualizar los libros de texto debido a que siempre hay nuevos conocimientos, mismos que se alcanzan de forma apresurada con el paso de la tecnología; sin embargo, no es bueno actualizarlos con una predisposición ideológica.

Así lo ha informado el Dr. Eduardo Andere, experto en educación y aprendizaje; autor de "¡Aprender!" y "Future of schools and teacher education" durante una entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para el noticiero matutino de El Heraldo Radio.

#AlAire | Eduardo Andere, experto en educación y aprendizaje, nos habla sobre la reestructuración de los contenidos de los libros de texto gratuitos.



Escuche a #SergioYLupita por #ElHeraldoRadio pic.twitter.com/eOUTItg0Gq — Sergio y Lupita en el Heraldo Radio (@SergioyLupita) April 13, 2021

El especialista explicó que se deben elaborar los libros de texto con un proceso detenido; sin embargo, destacó que no es posible asegurar si los libros corresponden a una ideología neoriberal, al menos desde la educación escolar no, pues destacó que no se puede tener una ideología política en la creación de libros, ya que estos se rigen por la pedagogía y no pueden tener una visión ideológica, sino científica enfocada a la educación.

El proceso de prisas que hay en la elaboración de los libros preocupa; para crearlos se necesitan personas que entiendan la ciencia detrás de la pedagogía para ser un científico de la educación escolar”, destacó. Noticias Relacionadas Convocatoria de la SEP para ilustrar libros de texto, es el meme de la semana

Escucha la entrevista completa a la brevedad...

fal