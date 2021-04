Vanegas Tapia se compromete a mejorar la movilidad en Milpa Alta

La candidata de Morena a Milpa Alta, Judith Vanegas Tapia, se comprometió a impulsar un programa de construcción de libramientos y de cambio de circulación en avenidas y calles de esta demarcación para agilizar la movilidad.

En un recorrido por las calles de San Antonio Tecómitl, la aspirante dijo que una de las acciones de gobierno que emprenderá es el diseño de una estrategia conjunta de vialidad en coordinación con la alcaldía de Tláhuac.

Comentó que la seguridad pública será otro de los temas prioritarios de su gobierno, por lo que también pretende establecer una estrecha relación con las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan, para realizar un plan regional en esta materia.

Dijo que en las principales rutas de peseros que vienen del metro Tláhuac, Taxqueña o Xochimilco se buscará implementar programas de protección a los milpaltenses que utilizan estas vías para llegar sanos y salvos a sus domicilios.

“No venimos regalando nada, nunca lo vamos a hacer, venimos con el lema que no ha caracterizado a nuestro partido, Morena; no mentir, no robar y no traicionar, queremos hacer un buen gobierno para nuestro pueblo”, concluyó.

Por Cinthya Stettin

