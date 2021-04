Félix Salgado arriba al INE y amenaza con quedarse en el plantón hasta que restituyan su candidatura

"Si no voy en la boleta porque el INE no quiere, en Guerrero no va a haber elección", advirtió el aspirante de Morena

El morenista llegó a conduciendo una combi y detrás de él iban más de 20 automovilistas. Foto: Misael Zavala