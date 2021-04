"Estamos en una competencia desigual": Roberto Madrazo sobre la actual elección

Roberto Madrazo, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró en La Entrevista con Martha Anaya, señaló que, pese a sus críticas aún continúa en el tricolor, sin embargo, afirmó que hubo algunas cosas que no estaba de acuerdo, como aquella decisión que tomó el Consejo político de incorporar al exgobernador y al expresidente Enrique Peña Nieto como miembro.

"Me parecía un desacierto porque era traer todo un mal prestigio que tuvo al final de su gobierno al interior del PRI, al nombrarlo miembro del consejo y de la Comisión", dijo Madrazo

Al respecto, señaló que escribió su documento y reclamo ante la Comisión Política Permanente y ante la dirigencia nacional, en donde no fue muy bien visto y cuando se reunió con José Antonio Meade, que era el candidato con los expresidente del partido, en aquella reunión hubo muchos halagos y alabanzas al gobierno de ese momento y a la candidatura de Meade.

¿Una equivocación en 2018?

Sin embargo, Madrazo dijo que lo veía distinto, no creía que sea fuera tan fácil y que vería tendrían una elección complicada en 2018, y Meade tendría que haberse deslizado del expresidente, del gobierno si quería competir, desconociendo si iba a ganar la elección, porque se tenía arrastrando el fenómeno de la corrupción desmedida que se dio en el periodo de EPN, y Meade como candidato la cargaría durante la campaña, tal como fue lamentablemente y no pudo lograr el éxito electoral.

Durante la charla con Martha Anaya señaló que Alejandro Moreno había manifestado su interés de la dirigencia nacional del PRI en lugar de Enrique Ochoa cuando pasara la elección presidencial y ya empezaban a perfilarse, en el que los actores son los mismo que estaban en esa misma reunión en la casa de Meade con los que toman decisiones en la Comisión Política Permanente del PRI y cuando llega "Alito", vio que tenía la oportunidad como joven de poder encabezar una sacudida muy fuerte al partido y replantearlo desde abajo.

El tabasqueño señaló que no ha tenido la oportunidad de hablar con Alejandro Moreno y cree que para construir un proyecto así tendrían que tener buenos resultados en la elección de junio, además afirmó que no se puede construir una candidatura si no hay un buen resultado.

