REGRESO CLASES PRESENCIALES: Estado por estado, ¿se volverá a las aulas el próximo 13 de abril?

La Secretaría de Salud, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública plantearon hace un par de días el regreso a las clases presenciales pasando el periodo correspondiente a Semana Santa.

Lo anterior ocurría, siempre y cuando, el Semáforo de Riesgo Epidemiológico por Covid-19 lo permitiera. Ambas dependencias señalaron que para regresar a clases presenciales, la principal condición es que el Semáforo estuviera en color verde en la entidad correspondiente.

Además, el retorno a las aulas se daría 15 días después del periodo vacacional, pues sería el indicador para detectar nuevos contagios en la población ante el periodo lúdico que se vivió.

¿Qué ha pasado con el regreso a clases presenciales?

Este viernes 9 de abril, la Secretaría de Salud presentó el avance quincena del Semáforo Epidemiológico, donde ocho estados del país ya se encuentran en color verde.

De acuerdo con José Luis Alomía, director General de Epidemiología, este entrará en vigencia el próximo lunes. Señalando que 5 entidades se encuentran en color Naranja, 19 en Amarillo y ninguna en Rojo.

De acuerdo con las autoridades sanitarias Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Oaxaca, Chiapas y Campeche ya se encuentran en color verde.

Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado que el próximo martes 13 las clases se reanuden de manera presencial.

Preparan regreso a clases presenciales en Campeche

Bajo el modelo que ha sido catalogado como escalonado mixto por las autoridades estatales, la Secretaría de Educación del Estado de Campeche instalará desde el próximo 12 de abril los consejos técnicos escolares de educación básica con miras al retorno presencial.

El martes 13 inicia la entrega del material de limpieza y protección para los alumnos y maestros de las 137 escuelas contempladas en el Plan para la Reactivación Escalonada Mixta de los Servicios Educativos de Nivel Básico y se estarán conformando los Comités Participativos de Salud Escolar.

Aunque no existe fecha para el regreso a las aulas de manera presencial, la Secretaría de Educación local y la Secretaría de Educación Pública en conjunto con las autoridades sanitarias esperarán 15 días después de terminado el periodo vacacional de Semana Santa para conocer el comportamiento de la pandemia.

En CDMX ya planean el regreso presencial a las aulas

Este sábado 10 de abril, Claudia Sheinbaum informó que las autoridades educativas analizan el retorno a las aulas en semáforo amarillo, resaltando que se tiene que analizar el comportamiento de la pandemia.

En la Ciudad de México y el Estado de México, el Semáforo Epidemiológico aún permanece en color Naranja, con miras a pasar al amarillo.

La jefa de Gobierno destacó que otro de los factores para el regreso presencial en color amarillo se podría dar una vez que los profesores estén vacunados.

Entonces, ¿habrá regreso a clases este martes 13 de abril?

No. Hasta el momento las autoridades NO han permitido el regreso a clases de manera presencial. Por consiguiente, aún no hay fecha.

Las clases continuarán a través del Programa Aprende en Casa a partir del 13 de abril, una vez que el lunes 12 no habrá labores por Consejo Escolar.

De acuerdo al Semáforo, las entidades podrán plantear el regreso presencial a las aulas.

Cuáles son los estados por color?

VERDE

Coahuila Nuevo León Tamaulipas Veracruz Nayarit Oaxaca Chiapas Campeche

AMARILLO

Baja California Sonora Sinaloa Durango Zacatecas Aguascalientes Jalisco San Luis Potosí Guanajuato Michoacán Colima Querétaro Hidalgo Tlaxcala Guerrero Morelos Puebla Tabasco Quintana Roo

NARANJA

Baja California Sur Chihuahua Estado de México Ciudad de México Yucatán

jram