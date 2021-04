Chihuahua endurece medidas sanitarias tras permanecer en semáforo naranja

La Secretaría de Salud de Chihuahua anunció que endurecerá las medidas sanitarias en todo el estado, luego de estancarse en el semáforo epidemiológico de esta quincena; Chihuahua sigue en semáforo naranja, pero no se ha logrado bajar el número de contagios por Covid-19 en el estado.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias anunciaron una serie de medidas fuertes para contener los contagios en el estado y con ellos tratar de reducir los números y avanzar en el semáforo epidemiológico al color amarillo.

Entre las medidas destacan la reducción del aforo en plazas públicas al 40 % así como la prohibición de todo tipo de eventos masivos y mítines relacionados con las campañas políticas que se desarrollan no sólo en el estado, sino en todo el país.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud de Chihuahua, Eduardo Fernández Herrera, aseveró que a pesar de las advertencias sobre el aumento en el número de contagios por Covid-19 en la entidad, los ciudadanos no han colaborado para contener la pandemia y en dos semanas no se ha podido disminuir los contagios.

“Cantinas, restaurantes y bares están repletos de personas, estamos jugando un juego de la vida y de la muerte, me parece incomprensible ver entrevistas de personas que dicen que el Covid no existe, incomprensible que piensen que el Covid-19 no es razón para quedarse en casa, y vemos playas saturadas, se realizan bodas, eventos y bautizos con dos o tres veces más los aforos permitidos”, sentenció el funcionario.

Además de las disposiciones y limitaciones de aforo, también se implementará la ley seca los fines de semana, así como el cierre total de salones de eventos, bares, cantinas y centros nocturnos.

Mientras que se reducirá el aforo permitido del 50 al 30 % en centros comerciales, y del 65 al 30 por ciento en restaurantes, en tanto, los aforos en las empresas maquiladoras e industria aeroespacial se mantendrán entre el 80 y 100 por ciento.

Región Juárez se mantiene en amarillo

A partir del próximo lunes 12 de abril se cancelan los eventos masivos, y aunque las campañas pueden seguir, puede haber visitas casa por casa; de la misma manera, se cancelan las reuniones y fiestas privadas.

Ante el aumento de contagios de Covid-19 en las últimas dos semanas, vuelve a operar el semáforo epidemiológico regionalizado, por lo que la Región Chihuahua que abarca la capital del estado y 56 municipios de la Sierra Tarahumara y sur de la entidad cambian a color naranja y la Región Juárez se mantiene en amarillo.

De acuerdo con el titular de salud, en la Región Juárez captaron bien el mensaje sobre actuar con precaución y por esa razón no habrá cambios en cuanto a las medidas de salud.

Finalmente, la Secretaría de Salud confirmó este sábado 270 contagios y 28 defunciones por Covid-19 en Chihuahua, lo que eleva el acumulado a un total de 60 mil 185 casos del virus Sars-Cov2, así como 5 mil 798 decesos desde que se generó el primer contagio en el estado.

Con información de medios

