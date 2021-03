Vacunas Covid-19: revelan autoridades de salud que Nuevo León no fue el único estado en recibir dosis en mal estado

El caso de las vacunas dañadas en Nuevo León por falta de refrigeración adecuada, no es el único que se ha dado en el país, reveló el Secretario de Salud del Estado, Manuel de la O Cavazos.

En rueda de prensa, el funcionario detalló que en total ocho estado han recibido dosis de vacunadas “echadas a perder” por no estar refrigeradas correctamente: Jalisco, Coahuila, Campeche, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Guanajuato y Nuevo León.

Cabe señalar que la autoridad reveló que en el estado se recibieron 33 mil 480 vacunas de Sinovac, provenientes de China; de las cuales, 4 mil 680 dosis estaban dañadas al ser mal refrigeradas.

Por lo que estas vacunas serán enviadas de regreso a la federación, ya que no quieren aplicarlas a adultos mayores, como estaba planeado en un inicio, ya que desconocen el daño que podría ocasionar.

“Si las autoridades federales las quieren para usarlas en otra cosa, se las pueden llevar, yo no se las aplicaría a mi madre”, argumentó de la O Cavazos.

Pide resguardo correcto de las dosis

Reveló también que se puso en contacto con sus homólogos en esos estados, y cada estado habrá de hacer lo correspondiente. Por lo pronto, pidió que las vacunas se resguarden correctamente.

“No son papitas: si la vacuna pierde la efectividad, obviamente vacunar a un paciente con eso podría implicar que se contagie, morirse y no vamos a exponerlos a eso”, insistió.

Las vacunas estaban refrigeradas en 12 grados, cuando lo recomendado es 8 grados.

“No hay vacunas en nuestro país y las que tenemos que se nos echen a perder, pues no lo veo bien, obviamente no es la responsabilidad de la Secretaría de Salud del Estado pero vamos a hacer todo lo posible por que no se repita esta situación”, dijo.

“No vamos a aplicarlas, así me forcen, no lo haremos, porque es más importante la salud que todo”, agregó.

Por Daniela García

