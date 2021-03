Senador Ramírez Marín busca eliminar IVA a productos para mujeres 

Eliminar los impuestos a los productos para la atención y el cuidado de la menstruación traerá un ahorro a cada mujer mexicana, pues anualmente destinan ocho mil pesos a la compra de estos artículos, aseguró el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

El vice presidente de la Mesa Directiva del Senado anuncio que presentará una iniciativa para eliminar el IVA a estos artículos y reducir la brecha de desigualdad.

Para Ramírez Marín el impuesto es inequitativo y discriminatorio, pues se trata de productos de primera necesidad.

“Tener una estrategia para hacer más accesibles estos productos beneficiará a los hogares de todo el país”, aseguró el legislador.

Por tal motivo, la iniciativa busca retirar el IVA a productos de higiene femenina para que más mujeres tengan acceso a ellos, contribuir en la economía de las familias y reducir la brecha de desigualdad y discriminación.

La propuesta fue rechazada en la Cámara de Diputados, luego de que el partido mayoritario, Morena, se pronunció en su contra.

“Retomaré esta iniciativa en el Senado, porque increíblemente la mayoría de Morena la rechazó bajo el pretexto de que causaba un hueco en las finanzas públicas. ¿Por qué no incluir en la canasta básica estos productos que son indispensables para las mujeres?”, cuestionó el senador por Yucatán.

Ramírez Marín explicó que la petición es incluirlo en la canasta básica para que tenga un precio protegido y se elimine el IVA.

Durante su transmisión matutina a través de Facebook, Ramírez Marín hizo hincapié en la marcada diferencia entre el costo de productos para hombres y mujeres, toda vez que los artículos femeninos llegan a tener un precio 30 por ciento más elevado.

Apuntó que debido a la falta de atención en la materia y, en muchos casos, a la escasez de recursos para adquirir toallas femeninas, tampones y pastillas para controlar cólicos menstruales, la vida de las mujeres sufre repercusiones.

“Una investigación en África, que no se da exclusivo en ese continente, demuestra cuántos días de escuela se pierden las niñas porque en su casa no se tiene dinero para alcanzar a comprar estos productos. Las niñas pierden cada mes en promedio cuatro días, solamente porque no tienen dinero para comprar los productos necesarios”, informó el senador.

