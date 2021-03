Crearán frente contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica: CCME

La aprobación de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica son preocupantes no solo para las empresas sino para los ciudadanos porque implica que habrá una tarifa eléctrica más costosa de la que ya se tiene ahora, expuso Sofía Pérez Gasque, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, por lo que ya se avanza en el frente para no permitir que se apliquen las reformas.

El no dar autonomía al sistema eléctrico, es decir, que no se genere competencia e impulsar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pueda tener nuevamente un monopolio, afecta no solo como ciudadanos sino en la democracia que se ha intentado lograr en el país y es por eso que las empresas harán un frente para impedir esta reforma.

"Entre más costosa sea la producción, más costoso será el precio final para los ciudadanos... esto es un hecho, no hay especulaciones, tal cual la reforma dicta esto y por ende la mayor afectación, si lo vemos directamente proporcional es para la ciudadanía para el costo de la tarifa", destacó la experta en el sector energético.

La forma en la que se impulsará el frente por parte de los empresarios, en primera instancia, implica recurrir a amparos para impedir que se concrete la aplicación de estas reformas que manda la nueva legislación.

"(En este frente se buscará) utilizar los medios jurídicos y los amparos debidos porque se está considerando esta reforma como una reforma inconstitucional porque está violando no solamente artículos de la Constitución Mexicana sino acuerdos internacionales. Obviamente causa incertidumbre a la inversión extranjera, pero estamos buscando hacer nuestra parte para darle certidumbre a los inversionistas".

Entidades deberían tener autonomía en materia energética

Las voces de los gobernadores que integran la Alianza Federalista debe ser escuchada y han fijado posturas específicas sin embargo, los permisos son federales no están siendo liberados y es necesario que los estados tengan autonomía en ciertas decisiones como las de carácter energético.

"Necesitamos tener una autonomía como estados para poder funcionar y avanzar con el desarrollo de la economía que el tema energético es fundamental porque reduce los costos no solamente para los estados sino también para la industria que somos quienes también generamos los empleos", Sofía Pérez Gasque, empresaria del sector energético.

Finalmente, dijo que es urgente fijar una postura clara de respeto a los foros, tratados y acuerdos internacionales en materia energética y que no se trastoque la Constitución dando cabida a monopolios.

Por Mayeli Mariscal.

brc