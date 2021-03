Decenas de mujeres marcharon en Colima para exigir un alto a la violencia

Con motivo del Día internacional de la mujer que se conmemora este 8 de marzo, diversos colectivos de mujeres salieron a las calles en Colima para exigir un alto a la violencia de género.

A pesar de que habían anunciado que más que marchas, se realizarían eventos para conmemorar el 8M, los cuales iniciaron desde el 1 de marzo, las calles de la entidad fueron recorridas por los diversos colectivos para manifestar sus exigencias.

En el puerto de Manzanillo, un contingente de mujeres se manifestó desde el Pez Vela, por el boulevard Miguel de la Madrid, hasta la delegación de Santiago, donde demandaron justicia para las mujeres.

“Un aborto legal, seguro y gratuito”, “Estoy luchando porque estoy viva y no sé hasta cuándo”, No, no me han matado, pero vivo con miedo”, son algunas de las demandas que expusieron en sus carteles.

En la capital, las manifestaciones se concentraron en jardín Libertad, frente a Palacio de Gobierno, donde dos grupos feministas se enfrentaron, al acusar que uno de ellos pertenecía a un partido político.

Entre gritos, reclamaron que un tema tan sensible se politice, justo cuando arrancaron las campañas políticas en la entidad.

Asimismo, otro de los grupos realizó pintas en los muros de madera, que previamente fueron colocados para proteger Palacio de Gobierno, además de colocar letreros en donde exigieron el cese a la violencia en todas sus modalidades, feminicidios, desaparición forzada de mujeres, trata de personas, acoso sexual callejero, entre otros.

También fueron colocaron tendederos con hojas en donde se compartieron las experiencias de algunas féminas violentadas, así como cruces y veladoras, a modo de un gran altar, en memoria de aquellas que ya no están.

Varias jóvenes compartieron su indignación y hartazgo por no poder vivir seguras en un estado tan pequeño.

“Ya estamos hartas, no puedo salir tranquila a la calle porque están esas miradas, esos piropos que incomodan” dijo una de ellas.

“Yo tengo miedo de salir sola, a cualquier hora en cualquier momento nos puede pasar algo, salimos, pero no sabemos si regresamos”, agregó otra de las participantes.

“Ya queremos que se acabe la violencia, ya no queremos más desaparecidas, nos queremos vivas”, mencionó otra asistente.

Carmen García, integrante de la colectiva Decide, compartió que este día convoca a las mujeres a sumarse para alzar la voz, manifestarse en contra de una violencia exacerbada contra las mujeres, que se ha agudizado en la última década.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sugieren que Colima, durante el mes de enero de 2021 aumentó 100 por ciento el delito de feminicidio respecto al mismo de 2020.

Las cifras colocan a la entidad en el primer lugar nacional en violencia familiar con 44.5 víctimas por cada 100 mil mujeres y el cuarto lugar en homicidio doloso de mujeres con 1 víctima por cada 100 mil féminas.

También ocupa el quinto lugar en llamadas de emergencia por incidentes de violencia con 39.3 llamadas por cada 100 mil mujeres.

García, recordó que, según las cifras en promedio se estima que, en el país, a diario se registran 10 asesinatos de mujeres, 26 desaparecidas, 45 denuncias de violencia sexual, 61 denuncias por abuso sexual, sin contar todos los actos de violencia que no se denuncian.

“Estamos indignadas, enojadas porque las políticas públicas para eliminar la violencia contra las mujeres para la prevención, sanción y erradicación de la violencia y accedo a la justicia no está siendo suficiente”, manifestó.

Los eventos culturales cerraron con un documental referente a las mujeres desaparecidas en la entidad y el posicionamiento de todas las colectivas participantes.

Aunado a ello, se llevó a cabo el pañuelazo virtual en donde desde sus casas, las feministas y quienes quisieron sumarse, colgaron al exterior de sus casas; leyendas, pancartas, mantas,, con frases en contra de la violencia feminicida, compartiendo la evidencia a través de sus redes sociales.

Por Karina Solano

CBC