Regreso a clases 2021: Estado por Estado fecha para VOLVER a las UNIVERSIDADES en todo MÉXICO | MAPA

Todo parece indicar que la emergencia sanitaria podría permitir el pronto regreso a clases de manera presencial en algunos estados de la República Mexicana como: Baja California, Sonora, Jalisco, Coahuila, Michoacán y Campeche. Sin embargo, esto tal vez no podría aplicar en el Nivel Superior.

Actualmente México tiene dos entidades de color verde del Semáforo Epidemiológico y aunque la condición para que las puertas de los colegios se abran de par en par para que los estudiantes puedan volver, el riesgo de contagio por el Covid-19 sigue latente. Es por esta situación que no se puede tomar una decisión a la ligera.

Cabe destacar que la misma Secretaría de Salud (Ssa) indicó que para estas vacaciones de Semana Santa podría desatarse una tercera ola de contagios por las actividades que conlleva el periodo como viajes a la playa u otros lugares donde la gente se reúna sin tomar en cuenta las medidas sanitarias recomendadas.

¿Qué fue lo que dijeron las autoridades universitarias al respecto?

Aguascalientes

El gobernador de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval señaló recientemente que el regreso a clases no es posible, pues hace falta que el Semáforo Epidemiológico esté en verde y, aunado a ello, todavía se necesita dialogar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El estado se encuentra en semáforo Amarillo.

Baja California

Las secretarías de Educación y de Salud en la entidad han planteado el regreso parcial en al menos dos escuelas en cada municipio, aunque aún se mantienen mesas de diálogo, pues se espera el avance en el semáforo epidemiológico. El estado se encuentra en semáforo Amarillo.

Baja California Sur

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Oscar Montaño Ojeda, señaló que es imposible el regreso a las aulas en la entidad, pues se encuentran a la espera de las indicaciones que den las autoridades federales de salud de cuándo se pueden reanudar. El estado se encuentra en semáforo Amarillo.

Campeche

A pesar de que el estado se encuentra en color Verde del Semáforo Epidemiológico, los directivos de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) aseguraron que no regresarán a las clases presenciales hasta que las autoridades estatales lo aprueben.

Chiapas

La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) aseguró que respetará las recomendaciones de la Secretaría de Salud y del Consejo Estatal de Seguridad en Salud. Así que por lo pronto no hay fecha de regreso a las aulas a pesar de ser el segundo estado de color Verde en el Semáforo Epidemiológico.

Chihuahua

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, dijo que es cierto que se cuenta con diversas opciones de vacunas, y que las posibilidades para un regreso inmediato son muy pocas. Sin embargo, la Universidad se está preparando para colaborar para cuando llegue el momento. El estado se encuentra en semáforo Amarillo.

Ciudad de México

La UNAM contempla que el regreso a clases de forma presencial sea el 31 de marzo de 2021, siempre y cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde.

El IPN descartó un regreso a clases de manera presencial hasta de, de igual forma, el semáforo se torne de color verde . Hasta entonces las clases seguirán siendo a distancia.

La UAM mantendrá sus clases a distancia hasta que las autoridades indiquen que se puedan reanudar las actividades. Continuará su calendario escolar aprobado por el Colegio Académico y las actividades previstas en el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota.

El semáforo de la CDMX continúa en Naranja.

Coahuila

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) prevé un retorno a clases mixto para después de semana santa y con prioridad en las escuelas con menor número de estudiantes para evitar contagios por el Covid-19. El estado se encuentra en semáforo Amarillo.

Colima

El secretario de Educación en Colima, Jaime Flores Merlo, informó que ya se tiene un protocolo para el regreso a clases presenciales y éste se implementaría cuando se alcance el color verde en el semáforo epidemiológico de Covid-19.

El regreso presencial sería alterno, es decir, los grupos trabajarían con la mitad del alumnado dos días y la otra mitad otros dos días; el quinto día sería para reforzamiento. El estado se encuentra en semáforo Amarillo.

Durango

Por su parte, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), prevé el regreso a clases presenciales siempre y cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde, es decir que no existan riesgos para los alumnos y docentes, además subrayó que dicho regreso lo dispondrán las autoridades del estado. El estado se encuentra en semáforo Amarillo.

Edomex

La UAEM comenzó su semestre 2021A para estudiantes y docentes de manera virtual. Alfredo Barrera Baca, Rector de la máxima casa de estudios mexiquense destacó que esta modalidad continuará aplicándose hasta que las condiciones permitan un regreso seguro a los espacios académicos. El estado se encuentra en semáforo Naranja.

Guanajuato

En apego a la postura institucional, y en consideración a la pandemia derivada del Covid-19, la Universidad de Guanajuato se determinó que las actividades académicas y administrativas durante el ciclo enero-junio de 2021 se realizarán de manera virtual, hasta que las condiciones sanitarias permitan un retorno seguro en modalidad presencial. El estado se encuentra en semáforo Naranja.

Guerrero

La UAGro no ha cambiado su postura sobre el regreso a clases presenciales, es decir, hasta que el semáforo esté en verde los alumnos podrán regresar. El estado se encuentra en semáforo Amarillo.

Hidalgo

La Universidad Autónoma de Hidalgo no tiene pensado regresara las aulas hasta que el semáforo se encuentre en verde, por lo que se seguirá en la modalidad virtual hasta nuevo aviso. El estado se encuentra en semáforo Amarillo.

Jalisco

La Universidad de Guadalajara (UdG) contempla que el regreso a clases de forma presencial sea hasta el mes agosto de 2021, siempre y cuando el semáforo epidemiológico se encuentra en verde. El estado se encuentra en semáforo Amarillo.

Michoacán

Las autoridades de la UMSNH esperan que el regreso a clases se dé para finales de año, ya que permitirán esto hasta que los docentes estén vacunados. El estado se encuentra en semáforo Amarillo.

Morelos

La institución indicó que la intención es no poner en riesgo a la comunidad de alumnos y profesores, por lo que hasta que no estén en semáforo verde o se le pueda colocar la vacuna a todos no se regresará a clases presenciales. El estado se encuentra en semáforo Naranja.

Nayarit

La UAN no se ha expresado sobre el regreso a clases presenciales, por lo que se seguirá en modo virtual hasta nuevo aviso. Mientras que la UAG campus Nayarit confirmó que regresaran a las aulas cuando las autoridades federales lo indiquen. El estado se encuentra en semáforo Amarillo.

Nuevo León

La UNAL indicó que las actividades de laboratorios y prácticas se retomarán de manera presencial cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Éstas serán, en todo caso, en grupos pequeños y de manera escalonada. En cuanto a las clases normales, será hasta nuevo aviso. El estado se encuentra en semáforo Naranja.

Oaxaca

Después del intento en mayo, las autoridades no han expresado cuando se espera volver a las instalaciones para tener clases presenciales. El estado se encuentra en semáforo Naranja.

Puebla

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla aún no volverá a clases presenciales, así lo estimó el rector de esta universidad, Alfonso Esparza Ortiz. En tanto, remodelan áreas deportivas en espera de que el semáforo epidemiológico permita la vuelta de estudiantes a las aulas. El estado se encuentra en semáforo Naranja.

Querétaro

Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, precisó que no existen condiciones para volver a clases presenciales ya que solamente se ha vacunado al 1 por ciento de la población. "Sería un suicidio para todos", manifestó y desaprobó totalmente la vuelta a aulas. Si todo mejora después de las vacaciones de abril, analizarán la posibilidad. El estado se encuentra en semáforo Naranja.

Quintana Roo

La Universidad Pública del Estado de Quintana Roo no se ha manifestado sobre el tema. En tanto, las universidades privadas de este estado, sí han señalado que no reanudarán las clases presenciales hasta que el semáforo epidemiológico mejore. El estado se encuentra en semáforo Amarillo.

San Luis Potosí

En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) volverán a clases presenciales hasta 2022. Para la reactivación al cien por ciento, tanto de actividades administrativas como docentes y clases presenciales tendrá que transcurrir todo este año 2021, aseguró el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Zermeño Guerra. Agregó que volverán cuando se haya inmunizado al 70 por ciento de la población. El estado se encuentra en semáforo Naranja.

Sinaloa

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) no ve para cuando volver a clases presenciales, así lo manifestó Juan Eulogio Guerra, rector de la institución. Acotó que no hay condiciones para iniciarla de manera presencial y la universidad no pondrá en riesgo a sus docentes, trabajadores administrativos, funcionarios y estudiantes. El estado se encuentra en semáforo Amarillo.

Sonora

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud de Sonora, afirmó que se mantiene la posibilidad de que la Universidad de Sonora pueda regresar a la modalidad de clases presenciales para el próximo 15 de marzo. La entidad se mantiene en semáforo Amarillo.

Tabasco

El gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, señaló que debido a la pandemia por el coronavirus no existen condiciones para el regreso de los estudiantes a las aulas de la Universidad Juárez Autónoma. Afirmó que en lo que resta del ciclo escolar 2020-2021, se mantendrán las clases virtuales. La entidad se mantiene en semáforo Naranja.

Tamaulipas

La Secretaría de Educación del estado descartó el regreso a clases presenciales durante el ciclo escolar 2020-2021 en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esto con el objetivo de proteger la salud de la población y en tanto no evolucionen los indicadores de la pandemia, esta decisión permanece. La entidad se mantiene en semáforo Naranja.

Tlaxcala

Roberto Limares Morales, secretario de Educación Pública del estado, confirmó que las clases presenciales se mantiene canceladas ante la situación por la pandemia. Sin embargo, se mantiene el monitoreo para detectar cualquier anomalía. La entidad se mantiene en semáforo Amarillo. Esta acción se mantiene para la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Veracruz

A pesar de que la entidad se encuentra en semáforo Naranja, se trabaja para que el próximo ciclo escolar sea presencial en la Universidad Veracruzana, así lo afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Yucatán

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) está lista para regresar a clases presenciales con un aforo del 30 por ciento en las aulas, declaró el rector de la casa de estudios, José de Jesús Williams. Esperan información de la SEP para reiniciar operaciones en aulas y aseguró que la deserción escolar se contuvo.

Añadió que alistaron protocolos sanitarios requeridos para el regreso a clases presenciales. Cuentan con 45 carreras profesionales y una matrícula de 27 mil estudiantes, por lo que sólo podrán asistir 8 mil 100 estudiantes, aproximadamente. La entidad se mantiene en semáforo Naranja.

Zacatecas

Fuentes oficiales han confirmado que la entidad mantiene las clases virtuales por lo que el primer trimestre del año. Es por ello, que la modalidad virtual se mantiene en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sin embargo, se contempla que a partir de marzo se analice el regreso a aulas. La entidad se mantiene en semáforo Amarillo.

