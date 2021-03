Becas para MADRES SOLTERAS: ¿Cuánto DINERO y qué REQUISITOS te solicita el Conacyt?

El Gobierno México sabe que la pandemia por coronavirus ha dañado la economía de todos, por lo que creó un nuevo plan de apoyo para madres solteras, donde busca brindarles de mil 600 hasta 4 mil pesos mensuales dependiendo las necesidades de la familia, es decir, si están estudiando o si los niños tienen algún problema de salud o físico.

En conjunto con Conacyt, el gobierno está por lanzar la convocatoria de becas para madres solteras, donde las mujeres podrán recibir un apoyo bimestral por cada niño que registren, eso sí, el periodo va de los 12 meses a los 4 años de vida del hijo y pueden registrar a un máximo de 3 niños durante el mismo periodo.

En el caso de las mamás que cuenten con niños con alguna discapacidad recibirán un monto de 3 mil 600 pesos bimestrales durante el mismo periodo de vida del infante y de igual forma solo podrán registrar a un máximo de tres hijos durante el mismo periodo. Se tiene que mencionar que el monto a recibir es por niño registrado.

En el caso de las madres que se encuentren estudiando la universidad, esto sin importar si es pública o privada, Conacyt les otorgará una beca de 4 mil pesos que se entregará de forma mensual, además de 2 mil más al año, esto por el periodo de inicio de ciclo escolar correspondiente. Aquí podrán tener este beneficio de seis meses a tres años. Para todas las que busquen este apoyo tienen solicitarlo en la Institución de Educación Superior en la que estén inscritas.

Requisitos para pedir la beca

Para las madres de familia que no se encuentren estudiando tendrán que llenar una solicitud que se entregará en la Secretaría. El niño al que se va a apoyar no debe contar con algún servicio de cuidado extra y los papeles correspondientes para cualquier trámite en México, es decir: Identificación oficial vigente de la madre, comprobante de domicilio, acta de nacimiento del infante, constancia de estudios del niño, CURP de la madre, constancia de no afiliación al IMSS o ISSSTE.

En el caso de presentar a un niño con una discapacidad, la madre deberá presentar una constancia médica que compruebe la situación del niño. Esta constancia médica debe ser emitida por por alguna institución pública de salud y debe ser oficial para que se tome en cuenta.

Si eres de las madres que buscan el segundo tipo de beca, es decir, de las que siguen estudiando una carrera universitaria debes cumplir con estos requisitos: No estar inscrita en ningún otro tipo de apoyo, tener un promedio mínimo de 8, no contar con título universitario, estar inscrita en un programa de estudio superior, técnico universitario o licenciatura y no vivir con su expareja.

Además de estos requisitos se deben cumplir con los normales en todo proceso es decir, el llevar comprobante de domicilio, tener CURP y contar con un hijo menos de 18 años y que cuente con su CURP, y por último una identificación.

