Exigen en redes Justicia para Danny, una joven víctima de violación: VIDEO

En redes sociales es tendencia el hashtag #JusticiaParaDanny, en alusión a un video en el que una joven llamada Daniela narra que fue victima de violación por parte de su novio y un amigo; los hechos tuvieron lugar el 14 de marzo de 2020 en una casa de Acapulco, Guerrero.

Llorando, la joven relata en la grabación que hace cinco años conoció a un hombre llamado Gonzalo Peña, sin embargo, la relación no funcionó y decidieron terminarla; sin embargo, una de sus amigas comenzó a salir con el hermano de su exnovio, quien le mandó a decir con ella que quería una nueva oportunidad.

Danny y Gonzalo retomaron la relación; en marzo del año pasado, él la invitó a ella a un viaje a Acapulco, al cual supuestamente irían 'únicamente parejas' y que sería muy tranquilo; a pesar de que tenía dudas sobre el viaje, ella accedió a ir luego de que su amiga le insistiera.

"Yo la verdad tenía muchas dudas, algo me decía que no fuera a ese viaje, pero mi amiga me terminó convenciendo... mi amiga influyó mucho porque ella me decía que la íbamos a pasar muy bien y que '¿qué era lo peor que podía pasar'?", relata Danny en la grabación que se hizo viral en redes.

Danny aceptó ir al viaje a Acapulco, todos los invitados, a excepción de su amiga, quien llegaría hasta el sábado, llegaron un viernes a la casa donde se quedarían; de los asistentes, ella únicamente conocía a Gonzalo; pero ahí estaban el dueño, llamado Eduardo Ojeda, la novia de éste, un amigo de Gonzalo, así como la hermana de éste y su novio.

Ese día, detalla la joven, estuvieron en la alberca y todo iba bien, no obstante al momento de la cena la novia de Eduardo dijo que se sentía mal y fue la primera en irse a dormir; los demás siguieron tomando y platicando; después se fueron los demás y únicamente se quedaron Danny, Gonzalo y Eduardo.

Pero en un momento la plática subió de tono, dijo la joven, y ambos hombres hicieron comentarios sobre hacer un trío. Danny dijo que estaba tomada y se sentía incómoda y se fue a la recámara. Sin embargo ahí, los dos hombres entraron al lugar y abusaron de ella. "Jamás me preguntaron", relató llorando.

Eduardo la siguió, y pese a la negativa de Danny, insitió hasta que la ofendió y se fue. Danny se quedó dormida pero cuando despertó, ambos hombres estaban abusando de ella nuevamente. La joven dijo que entró en shock y tardó en reponerse.

Exigen justicia para Danny

Luego de que el video se hiciera viral en redes sociales, mujeres y colectivos feministas exigieron justicia para la joven; han comenzado a circular ya las fotos de los hombres que abusaron de ella.

ovh