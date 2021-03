Veracruz: MC niega candidatura a sujeto denunciado por intento de violación

El partido Movimiento Ciudadano (MC) retiró el registro a Jesús Alberto “N” como precandidato a la diputación local por el distrito 15 de Veracruz, eso luego haber sido denunciado penalmente por intento de violación sexual y lesiones en agravio de Valeria Angélica Rangel, exintegrante del programa “Enamorándonos”.

El coordinador estatal de MC, Sergio Gil Rullán, señaló que, además de las acusaciones mencionadas, el aspirante ni siquiera cumplió con toda la documentación solicitada por la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, para acceder a la candidatura.

Para @MovCiudadanoMX siempre será más importantes las personas por encima de los partidos. pic.twitter.com/2cnftr7Tej — Sergio Gil Rullán (@SergioGilRu) March 3, 2021

Cabe recordar que, el pasado 17 de febrero, la bailarina veracruzana, mejor conocida como “Vale Queen”, presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra dicho sujeto, quien se ostentaba como abogado, ingresó a su domicilio para una asesoría legal y sacó una pistola para forzarla a tener relaciones sexuales con él.

El dirigente de dicho partido político pidió a la instancia de procuración de justicia que agilice las investigaciones para aclarar la situación jurídica de Jesús Alberto “N”, a quien no están dispuestos a abanderar con las siglas de Movimiento Ciudadano, debido a los fuertes señalamientos en su contra.

“Le pedimos a la Fiscalía que se acelere en el tema de resolver la denuncias que han presentado en estos casos que tanto agravian a la sociedad porque no tenemos que tolerar eso, ningún agravio a ninguna mujer. Para el retiro de una candidatura es con sentencia, pero al ver lo que está sucediendo sin violar la presunción de inocencia y entendiendo que hay faltas en el proceso, no podemos ser representados por gente así”, enfatizó.

Antecedentes y agresión sexual

Valeria Angélica recordó que, el pasado lunes 15 de febrero, se encontraba sola en su domicilio, en el puerto de Veracruz, cuando Jesús Alberto “N” tocó a su puerta para dar seguimiento a sus asuntos legales, como su representante; sin embargo, después de varios minutos de charla, la sometió e intentó abusar sexualmente de ella.

La mujer detalló que a principios del año pasado publicó en sus redes sociales que necesitaba ayuda de un litigante para llevar a cabo trámites sobre el domicilio de su madre.

Fue así como Jesús Alberto “N” la contactó en privado y acudió a su vivienda para ofrecerle sus servicios profesionales, costos y facilidades de pago. El hombre intentó aprovecharse de la mujer, pero ella se defendió, forcejearon e hizo que el sujeto saliera corriendo y huyera de la vivienda.

“Me voy a mi cuarto, agarro un folder vacío, salgo y, al momento de abrir la cortina para volver a la sala, él ya me tenía con una pistola en la cabeza y yo de reacción, al impactarme, le agarré la mano con la pistola y le bajé el brazo, él al momento con su mano izquierda me sometió pero no me estaba ahorcando”, relató la bailarina.

Valeria Angélica aseguró que cuenta con un video donde se observa al presunto abogado cuando sale de la casa, deja tirada la pistola sobre la calle, regresa para recogerla y, posteriormente, huye en un automóvil.

La influencer también ha sido asesorada por el Instituto Municipal de las Mujeres del puerto de Veracruz y ha recibido acompañamiento por parte del colectivo feminista Las Brujas del Mar, cuyas integrantes fueron las precursoras del Paro Nacional “Un día sin nosotras”, el 9 de marzo del año pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Por Juan David Castilla Arcos

