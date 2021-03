Octavio Pedroza invita a los potosinos a su inicio de campaña

Octavio Pedroza iniciará su campaña por la gubernatura de San Luis Potosí el próximo viernes 5 de marzo, donde estará acompañado de sus compañeros de la coalición formada por el PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular.

El político aseguró que este evento se llevará a cabo respetando todos los protocolos de seguridad, a fin de evitar los contagios en la zona.

La reunión entre el aspirante a dirigir el estado y la militancia se llevará a cabo a las 18:00 horas en el Estadio 20 de noviembre, donde dirigirá las palabras con las que iniciará su camino durante las semanas electorales.

Octavio Pedroza estableció que fiel al compromiso pactado de no poner en riesgo la salud e integridad de los potosinos, se instalarán cuatro filtros sanitarios de acceso controlado, así como el establecimiento de un protocolo para mantener la sana distancia al interior del inmueble.

El político reconoció que los comicios en puerta son los más grandes en la historia moderna de México y agregó que llegan en una de las etapas más difíciles a las que se ha enfrentado el país.

Manifestó además que su equipo está listo para emprender su camino y que confía en que la ciudadanía logre diferenciar sus propuestas con las de los otros partidos políticos.

“Mi campaña tendrá en las propuestas la narrativa del día a día, no me interesa atacar, denostar o minimizar al resto de los contendientes, pues me parece que el contraste lo tendrá que realizar la ciudadania que cada vez esta mejor informada, y sabe que lo que requiere es ir a lo seguro”, afirmó.