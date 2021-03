“Dos hombres sin el perfil idóneo dirigen el Centro de Justicia para las Mujeres”: G10 x Jalisco

El Centro de Justicia para las Mujeres se mantiene sin dirección desde diciembre pasado, se dejó a dos hombres como encargados de despacho que no cumplen con el perfil que se requiere para la atención a mujeres víctimas de violencia, denunció Laura Plascencia, integrante de G10 x Jalisco.

La dirección que estaba a cargo de Mariela Martínez Lomelí se dividió en dos, una parte administrativa que se dejó a Jorge Pardo al frente; y la operativa que es atendida por Alberto Mora, ambas designaciones no son bien vistas por colectivas en defensa de los derechos de las mujeres.

Mariela Martínez fue despedida en diciembre pasado sin justificación alguna, según expuso Laura Plascencia, consideró como terrible y lamentable que ahora este Centro de Justicia para las Mujeres haya dejado de tener peso en su defensa.

“Son perfiles masculinos que no conocen la información, no cuentan con las credenciales necesarias para estar ahí, además no han hecho nada en estos meses para generar una atención integral a las víctimas de manera digna. Tenemos reportes de caso de acoso sexual, de violencia institucional, de no atención con la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres que las mujeres denuncian en el Centro de Justicia”, expuso Laura Plascencia.

Añadió que al ser encargados de despacho, no se les puede exigir que sean removidos para que alguien más tome el mando, pues no tienen nombramiento.

Consideró que esta es una falta de atención del Gobierno de Jalisco a la agenda del combate a la violencia contra las mujeres, misma que se ve reflejada en el incremento de las denuncias por violencia intrafamiliar que en 2020 se presentaron 12 mil carpetas de investigación; y otros más en aumento como acoso sexual, violación y feminicidios, contrario al discurso oficial que habla de reducción de delitos.

Los últimos días en Jalisco se han presentado cuatro feminicidios, cifra que refleja la descomposición social y falta de compromiso del estado por erradicar esta violencia, tan sólo el caso como ejemplo de ello del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar la Violencia Contra las Mujeres, que dejó de operar en 2020 aunque por ley tiene que sesionar en dos ocasiones por año, pero no ocurrieron, ahora se exige que este 2021 lo haga.

“La Secretaría de Igualdad Sustantiva no termina de aterrizar los programas rectores que son fundamentales, tenemos más de dos años de la administración que no se ha dado a conocer de manera pública cuál es el programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, tan sólo en el 2020 y lo que va del año, no hemos tenido información pública de que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, haya sesionado”, acusó Laura Plascencia.

Por Ricardo Gómez

