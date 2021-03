Diputados en CDMX reconocen fallas en aprobación de licencias para alcaldes

Durante la discusión de petición de las licencias definitivas para el alcalde en Tláhuac, Raymundo Martínez Vite y de Venustiano Carranza, Julio Cesar Moreno, los diputados reconocieron que, en esta nueva etapa democrática que se vive en la capital del país, se les pasó exigir la comparecencia de las titulares de las demarcaciones.

La diputada Guadalupe Chavira, reconoció esta falla, que dijo, deja al congreso local sin saber los resultados obtenidos en las alcaldías, en periodo electoral.

“Y algo que si nos falló, y me incluyo, el que antes de haberse ido los alcaldes y alcaldesas, debieron haber comparecido ante este Congreso, para saber el estado en que dejan su administración, sin embargo no hicimos nuestra tarea, también me hago cargo de esa cuestión, porque muchos se van pero no sabemos qué resultados dejaron”, dijo

Al hablar sobre la licencia del alcalde en Venustiano Carranza, el diputado Federico Doring, señaló en este marco, que también se debe dejar claro, que cuando alguien busque un cargo de elección popular, y pida una licencia por más de 60 días, esta licencia es definitiva como lo marca la ley, para que no intenten, después de pasado este permiso, regresar a su cargo.

“Y en este caso es muy evidente que lo que intenta hacer el jefe delegacional es separarse del cargo para poder contender para otro, y después por qué no, regresar el 7 de junio después de la jornada electoral para controlar la entrega recepción que de su administración haga el último día de septiembre”, comentó.

Las licencias aprobadas este jueves, se suman a las que otorgaron recientemente a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, quien contenderá por el gobierno de Campeche, y al del alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, quien buscaría llegar al gobierno de Guerrero por Fuerza por México.

Por: Jorge Almaquio García

