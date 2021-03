AMLO se vacunará la próxima semana contra Covid-19

Durante la Conferencia Mañanera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que la próxima semana recibirá la primera dosis de la vacuna contra Covid-19.

Esto sucedió, justo después de que se anunciara la llegada de 500 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además, informaron que ayer se administraron 254 mil dosis del medicamento en nuestro país.

Ya que estamos tratando este tema, decirles que los médicos me recomiendan que me vacune. Me vacuno la semana próxima. No les voy a decir dónde, porque no quiero que se haga un espectáculo. Pero voy a ir a donde me corresponde, explicó.

También informó que le hicieron un estudio y que tiene anticuerpos, pero aun así le recomiendan que se vacune. El titular del Ejecutivo desarrolló anticuerpos, luego de haberse contagiado por Covid-19, una enfermedad que logró superar sin tantas complicaciones.

