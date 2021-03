Alcaldesa de Hermosillo llama ‘taradas’ a mujeres que están a favor del aborto: VIDEO

La alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, criticó en un evento privado al movimiento feminista que está a favor del aborto y las llamó “taradas” por estar convocando a decidir sobre su cuerpo cuando dijo que ellas mismas toman la decisión de “si abren o cierran las piernas”.

Fue a través de un video que se hizo viral en redes sociales donde se captó a la alcaldesa de la capital de Sonora asegurando que la crisis que estamos viviendo en la sociedad también es culpa del movimiento feminista que mantiene esta ideología.

“Estas tomando absoluto control de tu cuerpo, no, de verdad, es que hay que decidir sobre nuestro cuerpo y ya las escucho a las feministas taradas no es posible que digan eso, si eres la que toma de decisión y luego quieren andar abortando, no, con el trapo verde a todo motor, muy mal”, se escucha en el video.

La también precandidata de Morena que busca la reelección en el municipio de Hermosillo por este partido, aseguró que ella es feminista, pero de las que luchan por la igualdad, no contra los hombres.

Recalcó que su lucha es contra ella misma, donde debe vencer sus miedos y frustraciones, algo que señaló en su discurso que no es fácil.

Este video ha generado cientos de comentarios en contra de las polémicas declaraciones de la Alcaldesa de Hermosillo y se ha compartido en varias redes sociales.

Por Gerardo Moreno Valenzuela

CBC