Diputados citan al auditor especial que revisó la cancelación del aeropuerto en Texcoco

Para explicar detalladamente las inconsistencias en la revisión del costo de cancelación del aeropuerto en Texcoco, el auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, fue citado a comparecer para este martes a las 16 horas por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría de la Cámara de Diputados.

“¿Qué queremos? Queremos tener cifras, tener datos, tener exactitud de lo que estamos hablando y me parece que esa es la parte más relevante que hay que darle claridad a la sociedad para que esto no se revuelva ni se traduzca en una escalda mayor”, dijo el presidente de la Comisión, Mario Alberto Rodríguez Carrillo.

Caso Raphael fue suspendido temporalmente del cargo esta semana por ser el auditor especial que revisó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cuya estimación de costo resultó con “errores metodológicos” según reconoció la ASF.

SCT afirma que ASF agregó el financiamiento no utilizado para el NAIM en su informe

“El auditor especial está separado temporalmente de su cargo, pero eso no impide que pueda acompañarnos a ampliarnos información acerca de lo que es el tema del aeropuerto de Texcoco”, expuso el legislador por Movimiento Ciudadano (MC).

Sobre la remoción del auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, que solicitaron diputados de Morena el pasado lunes, Mario Alberto Rodríguez descartó que el tema se toque dentro de la comisión.

“Yo no veo ese escenario en este momento, está la unidad de evaluación y control siguiendo y dándole investigación al tema en particular. En este momento ese escenario yo no lo veo”, dijo.