Próximo gobernador de Zacatecas se enfrentará a la pandemia más compleja, la violencia: Tello

A unos meses de concluir su administración al frente del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, señaló que el próximo gobernador del estado se enfrentará a dos pandemias; la de salud y la violencia.

En entrevista para medios de comunicación, el mandatario estatal, explicó que al menos en la pandemia por Covid-19 “se le ve salida”, sin embargo, en el tema de violencia “es muy complejo, pues es una problemática que se debe de tratar desde raíz”.

“Las dos están lastimando mucho, pero la pandemia en salud se le ve salida, le vemos salida con la vacuna, todas las medidas; pero la violencia es algo muy complejo que si no atendemos de raíz no va a terminar (…) me duele haber recibido a Zacatecas y me duele dejar a mi estado en una condición tan complicada en violencia” mencionó.

Esto debido al contexto que se desarrolla en el estado, pues recordó la lucha entre grupos del crimen organizado por el control del estado de Zacatecas.

Según declaraciones de Arturo López Bazán, Secretario de Seguridad Pública del Estado, el pasado mes de octubre del 2020, la violencia generada en Zacatecas se debe a la lucha que se tiene entre el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en Zacatecas se ha reportado un incrementó en los homicidios dolosos en el presente año ya que en 2020 durante el mes de enero se reportaron 39 y en febrero 53 asesinatos, mientras que en el presente año (2021) aumentaron a 108 y 92 respectivamente.

Por Landy Valle

