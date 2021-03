Silvano Aureoles va a acabar en la cárcel, ahí es donde debe estar: Fernández Noroña 

Morelia, Michoacán.- El diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, auguró que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acabará en la cárcel.

Durante su visita a Morelia, el legislador federal aseguró que el mandatario estatal, desde su puesto, se ha enriquecido de manera "escandalosa", lo que en un futuro tendrá consecuencias para el gobernador perredista.

"Ya ven que luego parezco visionario, desde hoy les digo: Silvano Aureoles va a acabar en la cárcel, es donde debe estar. Ha sido un traidor del pueblo y no por ninguna vendetta ni nada, no, sus niveles de enriquecimiento son verdaderamente escandalosos.

Es una pena que un hombre surgido del corazón del pueblo, porque él es un hombre de origen humilde que hizo una hazaña, que tuvo la gran oportunidad de servir a Michoacán se haya servido (del erario del estado)", pronosticó Noroña.

El diputado insistió en que es "inaceptable" el "agravio" que Silvano Aureoles ha hecho a Michoacán por lo que reiteró "va a acabar en la cárcel, lo van a ver sus ojos".

Noroña fue cuestionado respecto a si el PT interpondrá algún recurso legal contra el mandatario estatal, a lo que el congresista aclaró que no actuarán contra de Aureoles Conejo: "No, no vamos a interponer nada, estoy haciendo un pronóstico", finalizó.

Su administración

En días recientes, el gobernador de Michoacán ha publicado en sus redes sociales que a pesar de las dificultades económicas que enfrenta Michoacán, "no deja de trabajar en dignificar las escuelas", y aseguró que al cierre de su administración entregará más de cuatro mil escuelas nuevas, además anunció la construcción de un nuevo centro de salud en La Piedad, ya que el actual es insuficiente para atender la demanda del municipio.

A pesar de las dificultades económicas que presenta Michoacán, no dejamos de trabajar en dignificar las escuelas. Voy a entregar al cierre de la administración más de 4,000 escuelas nuevas y eso es algo inédito, es un legado para nuestras niñas, niños, jóvenes y docentes. pic.twitter.com/bGuj074EXq — Silvano Aureoles (@Silvano_A) March 25, 2021

Por Charbell Lucio

brc