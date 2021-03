Reabren Parque Nacional Constitución de 1857 en Baja California

El Parque Nacional Constitución de 1857, ubicado en Baja California, reabrirá sus puertas luego de permanecer cerrado para los visitantes y turistas, por la pandemia de Covid-19 que se mantiene en México desde hace más de un año.

A través de redes sociales, la administración del Parque Nacional informó sobre la reanudación de sus actividades turísticas recreativas, además de anunciar que debido a que la pandemia aún se encuentra activa en la entidad, la entrada se llevaría a cabo con estrictas medidas de seguridad y sanitarias.

Los visitantes locales y turistas tanto nacionales como extranjeros, podrán ingresar al Parque Nacional Constitución utilizando cubrebocas en todo momento, además de mantener sana distancia y limpiar las manos constantemente con agua y jabón o bien, alcohol en gel.

Mientras que la administración del sitio se comprometió a asegurar que el aforo no pase del 50 por ciento y a mantener los filtros de seguridad y sanitarios en un horario de 08:00 de la mañana y hasta las 19:00 horas, por lo que exhortaron a los visitantes a no llegar muy tarde, ya que una vez cerrados los filtros, no se permitirá el acceso.

Finalmente, las autoridades hicieron énfasis en respetar los caminos y reglamento interno del parque, recoger la basura, no realizar fogatas en zonas no permitidas y acudir a las zonas de acampar designadas en caso de querer hacerlo.

Para saber más

El Parque Nacional Constitución de 1857 está ubicado en la Sierra Juárez del municipio de Ensenada, Baja California, forma parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Con más de 5 mil hectáreas el parque alberga más de 100 especies de fauna; entre los que destacan el venado burra, pumas, gato montés, coyotes, águilas pescadoras y diversas serpientes.

La entrada al Parque Nacional está ubicada por la carretera Ensenada-San Felipe, en el Km 35, dentro del municipio.

