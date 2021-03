Estas son las mejores playas de Baja California Sur, además de los Cabos

Si aún no sabes dónde pasar tus vacaciones de Semana Santa, las cuales serán del 28 de marzo al 3 de abril, aquí te dejamos algunas propuestas de playas que seguramente te encantarán, no solo por la belleza natural que las caracteriza, sino también porque no son tan conocidas

Playa los Cerritos

Esta playa se encuentra a 30 minutos de la ciudad de Cabo San Lucas y a 10 minutos de Todos Santos. Es una de las más hermosas de la península y uno de los lugares más atractivos para turistas de todos los rincones del mundo, ya que sus grandes olas son perfectas para practicar el surf.

Al encontrarse rodeada de montañas, la temperatura de sus aguas regularmente es fría. Durante tu paso por ella encontrarás los servicios necesarios para pasar unas agradables vacaciones en familia o pareja, como restaurantes, bares y cómodos lugares para hospedarte.

Cabe destacar que el surf no es la única actividad que puedes realizar en esta playa, también puedes hacer caminatas, kayak o recorridos en cuatrimotos, incluso puede que tengas las fortuna de visitarla cuando haya festivales de música reggae.

Playa Balandra

Esta playa mexicana semivirgen es una de las más hermosas que puedes encontrar en México; se caracteriza por sus senderos y formaciones rocosas las cuales puedes recorrer a pie.

Se encuentra rodeada por montañas y destaca por sus aguas turquesas del Mar Cortés. Este uno de los destinos favoritos para practicar buceo, remar en canoa, así como actividades de montaña. Balandra se ha convertido en un tesoro para la ciudad de la Paz. Foto: Cuartoscuro

Su arena blanca y fina, así como sus aguas cristalinas y poco profundas, hace de Bandera el lugar ideal para relajarse y pasar un buen rato con la pareja o los amigos.

Este paradisiaco lugar, en el que podrás apreciar una gran diversidad de aves y animales marinos, queda a tan solo media hora de La Paz en automóvil, aunque si decides llegar en transporte, en la terminal podrás tomar los autobuses águila que te dejarán en el lugar, en un tiempo aproximado de 40 minutos.

Debido a que se encuentra dentro de una zona considerada como Patrimonio Natural, en Balandra no encontrarás hoteles ni restaurantes, por ello es importante que arribes al lugar bien equipado.

Esta playa es considerada como una de las más bonitas de nuestro país y cuenta con una piedra conocida como “el hongo”, la cual se ha convertido en ícono de la ciudad.

