Pago de energía eléctrica en hogares es más alto que en corporativos: CFE

El director general de CFEnergía y CFE Internacional, Miguel Santiago Reyes Hernández señaló que el subsidio que reciben los grandes corporativos en el pago de energía eléctrica es mayor que el de los hogares.

Durante la conferencia de prensa, explicó que el precio por kilowatt/hora (kw/h) de un hogar es de 2.3 pesos, mientras que los corporativos pagan 1.2 pesos.

Cuánto es la tarifa que se estima de ellos, el que acabamos de ver, el lugar que acabamos de ver está en el anaranjado 2.3 (pesos), si fijaron eso fue lo que sacamos no, 1,170 entre 510, 2.3 pesos por kilowatt-hora. Un hogar que no tuviera subsidio estarían 3.1 (pesos), así también una llamada tienda de conveniencia, no un oxxo, si no las otras que ustedes pueden encontrar en las esquinas no, un hogar sin subsidio, es decir, en esta estructura tarifaria que armaron desde hace muchos años cuando te pasas de un nivel de consumo te sales entonces de ese ese subsidio, y por eso de repente muchos hogares o que tienen, digamos su negocio vinculado al hogar lo pagarían 5.2 pesos, te sales completamente del subsidio imagínate, por eso te llega el recibo de repente que estabas pagando 200 pesos, 300, me lleǵo de 1,200 (pesos), me llegó de 1,500 (pesos), claro porque saltó de ese 3.1 (pesos a ese 5.2 (pesos) eso pagaría un hogar sin subsidio, y eso es lo que paga hoy de hecho”, explicó Reyes Hernández.

Dijo que los grandes corporativos bajo el esquema de “sociedades de autoabasto” pagan 1 peso, 1.1 pesos y 1.2 pesos.

“Paga más un hogar, una tienda de conveniencia, un hogar hasta con subsidio que estas corporaciones, por supuesto que sí”, aseguró.

Reyes Hernández expuso que la central eólica La Venta III (Iberdrola) vende a la CFE a 2.73 pesos el kw/h, mientras que la CFE desde la central eólica en la región de Oaxaca tiene un costo de producción de 1.28 pesos el kw/h.

El director general de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett reveló que la empresa productiva del Estado perdió 6 mil 596 millones de pesos por tarifas y subsidios tras la privatización del sector eléctrico.

En la conferencia matutina, expuso que el 45% de la energía que produce no es despachada porque se tiene la obligación de comprarle a los particulares.

“Tenemos hoy una pérdida de 215 mil millones de pesos al no ser despachada la mitad de nuestras empresas por esa argucia de cambiar lo que es el costo nada más combustible (...) CFE pierde 220, 222 mil millones de pesos más, seguimos con el despacho, la demanda eléctrica va creciendo durante todo el tiempo”, señaló.

Manuel Barlett aseguró que no hay un solo contrato que no sea leonino y contrario a los intereses de la CFE, por ejemplo, la obligación de comprar energía en subastas a precios más altos que los del mercado y los Certificados de Industrias Limpias (CEL).

“CFE ha sido obligado a pagarle a los privados, a los que les compra la energía limpia, obligadamente en las subastas, CFE les tiene comprar energía a los privados en subastas, que son muy caras, fundamentalmente estas energías llamadas limpias, les tiene que pagar los CELs, le paga porque es energía limpia, y CFE paga. A la CFE no se le otorgan Certificado de Energía Limpia, CELs, aunque produce el 55% de la energía limpia del país, a las centrales privadas sí, y con ello, la CFE Suministro Básico ha pagado hasta ahora 6 mil 159 millones de pesos por concepto de CELs a los privados”, reveló.

Por Paris Alejandro Salazar y Francisco Nieto

