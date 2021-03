Desmiente Cabeza de Vaca acusaciones De la Unidad de Inteligencia Financiera

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca rechazo estar vinculado al cartel de Sinaloa o algún otro grupo delictivo, de que haya corrupción en la contratación de obra pública, y ser propietario de inmuebles que se encuentran a nombre de terceros.

Cabeza de Vaca envió un mensaje en el cual indica que se ha creado en la opinión pública la percepción de estar implicado en conductas graves, por lo cual estima necesario hacer aclaraciones, en relación con las imputaciones ajenas al procedimiento que se llevaron a cabo en la audiencia con la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Así explicó que referente al préstamo que recibió de una Sofom para la adquisición del departamento acudió como cualquier persona a solicitar financiamiento a una institución que presta servicio al público y no le corresponde verificar la licitud y origen de los recursos del empréstito, esa es una obligación de las autoridades.

En las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, no se lleva cabo referencia alguna a que esa Sofom hubiese sido financiada por el Cártel de Sinaloa, no hay dato alguno en el expediente del que se pueda inferir ese hecho y por ello, no es materia de la solicitud de la Fiscalía.

Además, en la diapositiva presentada, relativa a ese préstamo, se señala que cuatro empresas aportan recursos a unas diversas que a su vez financian a la Sofom que me otorgó el préstamo, la existencia de esas cuatro empresas contenidas en la diapositiva, no aparece en las denuncias de la UIF, ni mencionadas en el expediente.

De la propia diapositiva se desprende que los depósitos identificados con fecha exacta, llevados por esas empresas, son posteriores a la fecha en que recibió el préstamo, lo que las desvincula del mismo.

Entre otras cosas, apunta que un día anterior a que le fuera otorgado el préstamo, se recibieron recursos de dos empresas que corresponden en cantidad exacta al monto del préstamo, lo que pudiera hacer pensar que hay una relación entre el préstamo y los depósitos llevados a cabo por esas empresas, sin embargo, de la lectura de la denuncia y de sus anexos aparece que no coinciden las cantidades depositadas por esas empresas y que además la Sofom recibió en esa fecha otros depósitos, entre los que se encuentra uno del gobierno de un Estado distinto a Tamaulipas.

Corrupción en obras



García Cabeza de Vaca en su mensaje dirigido a la opinión pública rechazo exista corrupción en el proceso de contratación de las obras públicas en el Estado de Tamaulipas durante su gestión y para ello, se presentó en una diapositiva una fotografía satelital de un predio sin construcción alguna, en que se señala debía encontrarse el Centro de Justicia para las Mujeres.

La obra sí se llevó a cabo, el Centro se edificó y ésta operando plenamente; la fotografía presentada en la diapositiva corresponde a una fecha desactualizada. Se acompañan a este comunicado la fotografía satelital actualizada y diversas fotografías del inmueble que se explican por sí mismas.

Por otra parte, aclara ser solo propietario de los bienes muebles e inmuebles que aparecen en sus declaraciones patrimoniales, y no tengo relación alguna con aquellos que fueron mencionados y que no aparecen en la mismas.

“No existe en el expediente ningún dato que me vincule con bienes a nombre de terceros y en la audiencia aún habiéndose solicitado, no se aportó información en ese sentido”.

Todas las propiedades adquiridas por el y los miembros de su familia, han sido adquiridas con el producto de su trabajo lícito y tienen un origen plenamente justificado.

Se cuestiona una discrepancia entre mis ingresos declarados y los depósitos en los Estados de Cuenta Bancarios, esa supuesta discrepancia, se justifica plenamente con contratos de crédito bancario que no constituyen ingresos acumulables fiscalmente, depósitos que con una superficial investigación se hubieran identificado como tales, puntualizó.

Por José A. Hernández.