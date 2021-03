Adultos mayores reciben vacunas en Coyoacán y Tlalpan

Soy el primero de mi familia en recibir la vacuna, pero todavía no me siento cubierto, hasta que me pongan la segunda; debemos seguir cuidandonos", contó César Acevedo de 79 años, residente de la colonia Magisterial Coapa.

Ayer inició la jornada de vacunación para adultos mayores de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, quienes alertaron por las vacaciones que se aproximan, y junto con ellas, la tercera ola de contagio que se avecina.

"La gente no entiende, ahora que regresen de vacaciones vamos a ver los contagios y muertes; se nos dice que no salgamos y todos se van a ir a las playas", señaló Enrique Alvarado Godoy, de 78 años.

La jornada, que inició este martes y concluirá el próximo 30 de marzo, cuenta con un total de 55 módulos de vacunación. De estos, cinco son destinados para personas que asisten en silla de ruedas, para así agilizar la inoculación de este grupo.

La meta es aplicar ocho mil 600 dosis diarias, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, mediante el apoyo voluntario de personal médico y enfermería de la UNAM, para los adultos mayores residentes en ambas demarcaciones.

Por HÉCTOR CERVANTES.

rcb