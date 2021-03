Aplicarán pruebas rápidas de Covid-19 durante vacaciones en Playa Miramar

La Secretaría de Salud de Tamaulipas cuenta con 800 pruebas rápidas para confirmar casos sospechosos de Covid-19 de paseantes que acudan a la zona sur de la entidad, principalmente playa Miramar, aseguró el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número II, Héctor Pérez Monsiváis.

Destacó que esta innovación permite tener en poco tiempo el resultado de confirmación de Coronavirus, lo que de igual manera se le canalizará enseguida a una unidad hospitalaria en caso de ser positivo.

De confirmarse el caso de Covid con estas pruebas rápidas se instrumentará un aislamiento del probable paciente y sus cercanos o familiares también serán evaluados.

Destacó que la pruebas rápidas serán aplicadas siempre y cuando sea detectado a un turistas con síntomas del virus Sars-Cov2, tales como dolor de cabeza, fiebre, principalmente.

"No es obligatorio ir a la Playa Miramar", recuerda Adrián Oseguera

Por su parte el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, recordó a la población que "no es obligatorio ir a la Playa Miramar" durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Destacó que siempre se propuso la opción de realizar pruebas rápidas y detectar posibles casos de coronavirus entre los turistas que arriben en las vacaciones y así evitar riesgos entre la población.

"No es obligación ir a la playa, no es obligación hay que ser consientes de que la playa no se nos va a ir nunca y está más hermosa que nunca es la más bonita del Golfo de México y no se nos va a ir lo que si se nos puede ir es la vida entonces es una recomendación que no es obligatorio ir, es Semana Santa si, vacaciones pero la playa ahí está no se nos va a ir les hago una recomendación a los maderenses de que mejor se queden en su casa", finalizó.

Carlos Juárez