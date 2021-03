Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 23 de Marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 23 de marzo para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

1° Primaria

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Apreciaras el malabarismo y la acrobacia como parte de las manifestaciones artísticas.

¿Qué hacemos?

Imagina unos personajes vestidos con un disfraz, porque estás aprendiendo con el proyecto “Llegó el circo”. Se pusieron esos vestuarios clásicos de un presentador de circo, quien lleva un sombrero de copa y un saco muy elegante. Ese personaje es el encargado de dar la bienvenida y guiarte en este viaje por el circo.

El presentador comienza con algo que suena más o menos así: Damas y caballeros, niñas y niños, sean bienvenidos a nuestro circo. En esta sesión estás a punto de observar a los mejores malabaristas y acróbatas del mundo capaces de hacer actos extraordinarios ¿Estás lista y listo?

Toma tu boleto de entrada y ocupa tus asientos que la función está a punto de comenzar.

Para iniciar con esta actividad del circo, observa el siguiente video de Carola y Agustín en el circo.

Carola y Agustín

Con la ayuda de Carola y Agustín te quedó más claro qué son las artes circenses y qué se necesita para la acrobacia y el malabarismo que observas en el circo. Debes tener presente que para hacer acrobacia y malabarismo es necesario preparar el cuerpo, porque quienes se dedican a ello tienen muchos años de preparación.

Malabares

No olvides que tienes que contar con la supervisión de un adulto. Ahora te voy a presentar uno de los números que te va a dejar con la boca abierta y con el ojo cuadrado. Para saber qué es, observa los siguientes videos.

La Bomba teatro

Qué hermoso es el trabajo de la Bomba Teatro, a ti te encantaría aprender malabares, así como ellos lo hacen. El malabarismo es una técnica que consiste en manipular objetos de diferentes formas, tamaños, pesos y cantidades; como las pelotas, las clavas, platos chinos. A continuación, aprenderás los principios básicos del malabarismo, con tres pelotas. ¡Ah! No te preocupes si no tienes, puedes construirlas, es muy fácil, para ello solo necesitas 6 calcetines.

Tomas dos y los envuelves, haces lo mismo con los otros, para tener tres bolitas. Y listos puedes empezar. Intenta lanzar una pelota a la altura de tu cabeza y tomarla con la otra mano, después intenta lo mismo, pero con dos pelotas hasta que agregues las tres pelotas y lo domines. En los malabares como en cualquier otra disciplina circense, se requiere de práctica y constancia, así que, por ahora, puedes practicar estos ejercicios diariamente y verás como día a día mejoras.

¡Qué increíble, es impresionante como juegas con varias pelotas sin que ninguna se caiga! Como pudiste notar el circo es todo un arte entre el cuerpo, los objetos, los vestuarios, la música, lo cual lleva a experiencias únicas y te hace sentir emociones increíbles.

Es cierto, siempre logran dejarte maravillado porque sus habilidades son extraordinarias. Y cuando los observas en el escenario entonces crean magia.

La acrobacia

Te tengo otra sorpresa. El circo sigue aquí, porque ahora observaras un magnífico acto de acrobacia.

Cápsula de acrobacia

Te fijaste cómo para realizar una acrobacia, hay que tener mucha consciencia del cuerpo y sus posibilidades. Por eso se necesita de mucho entrenamiento y exploración del cuerpo ya que de esta manera encontrarás habilidades que no sabías que existían en ti.

Y los artistas lo realizan con tal soltura y naturalidad que parece que no les cuesta nada de trabajo. Justo ahí radica el arte de estos actores tan extraordinarios. En dominarlos a tal grado que parecieran ser muy sencillos al ojo del espectador. Ojalá hayas disfrutado tanto esta clase con los videos del circo.

2° Primaria

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Construirás secuencias de sonidos a partir de lo que escuches en tu entorno. Y a la vez irás descubriendo la manera de crear tu propia orquesta musical con los objetos que tengas en casa. En sesiones pasadas ya has explorado diversos sonidos, desde aquellos que puedes producir con tu cuerpo y algunos que se producen con instrumentos musicales. Si no recuerdas muy bien las actividades de sesiones anteriores, no te preocupes bastara con observar el siguiente video donde se explorarás algunos sonidos de tu entorno.

Gustavo Medellín

Con cada sesión iras logrando incrementar tu sensibilidad y lograrás identificar sonidos de ambientes distintos. Realiza las siguientes actividades:

Propuesta de instrumentos

Después de escuchar tantos y tantos sonidos, es hora de proponer una forma de crear tu propia orquesta en casa; pero antes, observa este video para que te vayas imaginando cómo puedes recopilar tus propios objetos.

Comunidad contigo para tocar percusión

¿Qué te pareció esta propuesta de percusión? Es sorprendente cómo utilizan los vasos, porque de un solo objeto, se producen distintos sonidos dependiendo de lugar donde se esté percutiendo. Además, es muy interesante ver que puedes sustituir instrumentos musicales por objetos que suenan casi igual o parecido y que, están al alcance de tus manos dentro de casa.

Hay que señalar que, en efecto, estos sonidos se producen a partir de la percusión, pero si manipulas los objetos de otra manera, por ejemplo, a partir de la fricción encontrarás distintos sonidos que pueden asemejarse mucho a los instrumentos musicales. Piden en a algún integrante de tu familia que te faciliten los siguientes objetos; explóralos para ver qué tipo de sonidos produce.

Rayador de queso o verduras.

Bote de metal.

Cucharas.

Tenedores.

Botes de metal con tapa de plástico.

Puedes friccionar o golpear dos objetos, para saber qué sonido producen.

¿Qué hacemos?

Secuencias de sonidos.

Ahora que ya experimentaste con los objetos y los sonidos que producen, puedes crear tu propia secuencia de sonidos. Para que esta secuencia se haga de forma ordenada, utilizarás un lenguaje básico dentro de la música que te ayudará a representar gráficamente los sonidos. A estos símbolos o signos se les llama: figuras musicales.

Sobre este tema, te hablará Lucía Ramírez en la siguiente cápsula:

Tiempo de los sonidos

mypr