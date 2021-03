Confinamiento en México: Aquellos que no pararon e hicieron posible la "normalidad"

El 23 de marzo de 2020 la vida cambió para muchos, México inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, una estrategia que buscaba frenar al Covid-19 y se decretó un confinamiento para muchos trabajadores de distintos rubros. Pero hubo algunas personas que no pudieron ir a casa, aquellos que no pararon e hicieron posible la "normalidad".

Mientras que muchos de los habitantes de la Ciudad de México y los demás estados de la República fueron enviados a trabajar a casa durante 40 días, existió otro gran grupo de trabajadores que debieron continuar con sus labores, pues el tipo de empleo que desarrollan nos les permitió ir a sus hogares, con sus familias, y mantenerse ahí mientras la pandemia comenzaba a crecer en el país.

Para quienes comenzaron el confinamiento, también inició una "nueva normalidad", pero existieron aquellos que debieron continuar para que actividades tan cotidianas como el comprar víveres, atender cuestiones de salud y hasta sacar la basura del hogar pudieran seguirse llevando a cabo.

Aquellos que no pararon e hicieron posible la "normalidad"

Algo tan importante en el mundo como la llegada de la pandemia por coronavirus logró que muchos pusieran los ojos en las cosas que parecían simples, las actividades que parecían más comunes se convirtieron en una cuestión de supervivencia, no sólo para los que salían de casa por un momento, también para lo que lo siguieron haciendo sin parar.

Empleados de supermercados, recolectores de basura, choferes del transporte público (Metro, Metrobús, Microbuses, Combis), transportistas, bomberos, policías, marinos, militares, los miles de trabajadores de salud en México; y muchos otros, siguieron moviendo al país, pues su trabajo no les permitió parar.

Los recolectores de basura quedaron expuestos ante el virus. Foto: Cuartoscuro

Luz Judith Ramírez, enfermera de una Institución de Salud en Querétaro, afirma que la pandemia llegó para cambiarles la vida, pues el tener que seguir saliendo de su hogar para trabajar cada día la hizo sentir vulnerable, pues sabía que estaba expuesta al virus del que todos se alejaban.

Además, existía para ella otra gran preocupación, el saber que podía llevar ese virus a casa, a sus familiares, por lo que en muchas ocasiones asegura sentir una gran impotencia al ver que la población no ve la magnitud del problema.

Algo similar pasó con muchos otros trabajadores, como los recolectores de basura que se enfrentaron al miedo de convivir con los deshechos de quienes pudieran estar infectados, y por lo que en repetidas ocasiones buscaron que los ciudadanos tomarán conciencia y desinfectarán su basura antes de sacarla. Personal de la salud y militar, algunos de los que no pararon durante el confinamiento. Foto: Cuartoscuro

Por su parte, una médico que prefirió permanecer en el anonimato, explica que la pandemia llegó a México cuando se estaban gestando muchos cambios en el sistema de salud, algo que generó mucha incertidumbre pues no sabían cual sería la forma en que iban a trabajar y sobre todo a cuidarse.

Ahora, a un año de haberse decretado el confinamiento en México, indica que los trabajadores de la salud han trabajado sin descanso, y en momentos llega la frustración, porque si bien son personal de salud comprometido, también somos seres humanos vulnerables que en cualquier momento pueden contagiar a su familia.

El sentir de esta doctora es el de muchos de esos trabajadores que no pudieron quedarse en casa, quienes lo han dejado ver a través de las redes sociales, pidiendo y recordando a todos aquellos que tienen la posibilidad de realizar sus actividades desde su hogar no salir, y no exponerse, y a la vez exponer a todos aquellos que por su tipo de empleo no han podido parar.

kyog