Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 22 de Marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 22 de marzo para tercero y cuarto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este lunes.

5° PRIMARIA

VALORES

A veces se gana, a veces se pierde

Aprendizaje esperado: Valora a la tristeza como una emoción necesaria para enfrentar situaciones de pérdida.

Énfasis: Valora a la tristeza como una emoción necesaria para enfrentar situaciones de pérdida.

¿Qué vamos a aprender?

Valorarás a la tristeza como una emoción necesaria para enfrentar situaciones de pérdida.

¿Qué hacemos?

Vamos a hablar de la tristeza, que como la felicidad es una emoción básica, aunque a veces sea difícil de comprender, es necesaria para nuestro desarrollo, pues nos ayuda a crear y fortalecer vínculos.

Te preguntarás, ¿cómo va a ser necesaria la tristeza?

Es necesaria porque sin ella no podrías identificar qué es lo que la causa y cómo solucionar los problemas o las preocupaciones que sientes.

La tristeza es una decaída en el ánimo que no es causado por cualquier cosa. Puede ser la muerte de alguien que amamos, la pérdida de algo que nos importa o incluso una situación injusta.

Observa el siguiente video del segundo 00:20 al minuto 02.30 y del minuto 04:04 al 08:07, veras un ejemplo de tristeza cuando enfrentamos una pérdida de alguien o un objeto muy preciado.

Sin tinta

https://youtu.be/K_kg9EJkacE

CIENCIAS NATURALES

Masa y volumen: propiedades medibles de los sólidos

Aprendizaje esperado: Identifica a la masa y al volumen como propiedades medibles.

Énfasis: Experimenta con sólidos para construir representaciones de las propiedades medibles de masa y volumen. Mide la masa y el volumen de diferentes sólidos.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás a la masa y al volumen como propiedades medibles.

Hablaremos de dos propiedades importantes de la materia: la masa y el volumen. Pero para comenzar es necesario que sepamos que todo lo que existe en el Universo, y por supuesto en la Tierra, está formado por materia; el sol, las nubes, el agua, el aire y los seres vivos.

¿Qué hacemos?

La materia es todo aquello que está a nuestro alrededor, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen, y puede encontrarse en los diferentes estados físicos de la materia, sólido, líquido, gaseoso y plasma.

Los sólidos tienen masa, volumen y forma constante. No se pueden comprimir, es decir, no pueden reducir su volumen al aplicarles una fuerza y no fluyen, es decir, no se desplazan sobre las superficies.

Los líquidos tienen masa y volumen constante, pero su forma se adapta al recipiente en el que estén. Y fluyen o escurren.

Los gases tienen masa constante, pero su volumen y su forma se adaptan para llenar el recipiente que los contiene, es decir, se expanden o se comprimen.

Además de los estados físicos sólido, líquido y gaseoso, existe un cuarto estado de la materia llamado plasma; es poco frecuente, pero se puede observar cuando se genera un corto circuito y, de manera, instantánea salta una chispa. En las auroras boreales y en los rayos de una tormenta eléctrica también se puede observar el plasma.

GEOGRAFÍA

Distribución de los principales espacios forestales y pesqueros

Aprendizaje esperado: Distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en los continentes en relación con los recursos naturales.

Énfasis: Reconoce la distribución en mapas de los principales espacios forestales y pesqueros de los continentes.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la distribución en mapas de los principales espacios forestales y pesqueros de los continentes.

¿Qué hacemos?

Sabías que el alga espirulina es un recurso pesquero producto de la acuicultura y es utilizado como alimento para los astronautas y el té de canela, es un producto forestal, no maderable.

Comenzaré por los productos pesqueros. En clases anteriores, identificaste una serie de factores físicos, sociales, culturales, económicos y políticos que contribuyen al desarrollo de la actividad pesquera en los continentes. En esta sesión, establecerás la relación entre estos factores, los tipos de pesca que se llevan a cabo y reconocerás la forma en que se distribuyen en los diferentes continentes.

Esta distribución es resultado de la interacción de dichos factores, lo cual favorece que tengamos diversos tipos de espacios, sin embargo, los principales espacios pesqueros se asocian a la pesca de tipo intensivo.

ARTES

El chiste de la comedia

Aprendizaje esperado: Crea los movimientos y sonidos de personajes ficticios para la presentación frente al público.

Énfasis: Reconoce el "tono festivo" e identifica el uso y función de los movimientos y los sonidos para lograrlo, escénica y actoralmente, en una representación cómica.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás el "tono festivo" e identificarás el uso y función de los movimientos y los sonidos para lograrlo, escénica y actoralmente, en una representación cómica.

¿Qué hacemos?

El día de hoy nos estamos enfocando en el movimiento y el sonido, como generadores del tono en la comedia.

Para explicártelo mejor te voy a poner un ejemplo, ¿alguna vez has asistido a una fiesta?, el ambiente en una fiesta común se siente alegre, divertido y festivo.

Pero ¿Qué sucedería si, en medio de la fiesta, una persona tomara el micrófono para dar un anuncio?

Primero, la gente voltearía a ver qué pasa, y si al prestar atención, se dieran cuenta que el anuncio es muy serio, importante y tal vez, doloroso, probablemente dejarían de festejar.

Se detendría la música, el baile, las risas. Probablemente, se haría un gran silencio y todos se quedarían quietos y expectantes.

6° PRIMARIA

LENGUAJE

Mi opinión en una carta

Aprendizaje esperado: Identifica algunas de las principales características y funciones de las cartas formales y de opinión.

Énfasis: Identifica las diferencias entre expresar una opinión y referir un hecho y, entre las cartas formales e informales.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás algunas de las principales características y funciones de las cartas formales y de opinión.

Identificarás las diferencias entre expresar una opinión y referir un hecho y, entre las cartas formales e informales.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a comenzar a trabajar con una nueva práctica social del lenguaje, pero antes de que descubras de cual se trata, lee el fragmento de una novela de literatura infantil y juvenil, del autor inglés Alan Durant: El pez payaso.

En esta la lectura vas a encontrar algunas pistas sobre el tipo de texto que empezarás a trabajar en esta sesion.

El pez payaso, autor inglés Alan Durant

Nuestro primer trabajo consistió en escribir la carta que teníamos planeada.

—¿Exactamente qué queremos que la gente haga?

—pregunté.

—Pues queremos que… que… nos apoyen.

—Sí, pero ¿cómo?

—Podrían firmar nuestra petición.

—¿Cuál petición?

—La que vamos a lanzar.

—Ah, sí.

—También podrían ponerse en contacto con el ayuntamiento.

Podríamos pedirle al tío Stephan los datos de contacto de los hombres de Salud y Seguridad. Y podrían escribir a su representante en el Parlamento. Eso es lo que hace la gente cuando está inconforme con algo. Mi mamá siempre le escribe a su representante.

—¿Sobre qué le escribe?

—Ya sabes: recolección de basura, reciclaje, las luces de la calle, tejones…

—¡¿Tejones?!

—Sí, nuestro representante dijo que quería matar tejones porque transmiten la tuberculosis al ganado.

Mamá dijo que era un idiota y le escribió para decírselo.

Sonreí. Ahora sabía de dónde había sacado Violet su manera tan directa de hablar.

GEOGRAFÍA

“Recursos energéticos en el mundo”

Aprendizaje esperado: Compara la producción y comercialización de productos en diferentes países del mundo.

Énfasis: Distingue países que destacan en la producción y el uso de energéticos en el mundo.

¿Qué vamos a aprender?

Compararás la producción y comercialización de productos en diferentes países del mundo.

Identificarás países que destacan en la producción y el uso de energéticos en el mundo.

En esta ocasión, aprenderás un poco más sobre la producción y uso de los energéticos en el mundo. También conocerás los países que destacan en la producción de este tipo de recursos.

¿Qué hacemos?

Para empezar, recuerda que la energía es uno de los recursos más necesarios, no sólo para los seres humanos, sino para la vida del planeta ¿sabes de dónde proviene la energía que está presente en el planeta?

La energía que se tiene en el planeta, de una u otra forma, proiene del Sol.

HISTORIA

La Edad Media

Aprendizaje esperado: Señala la duración y la simultaneidad de las culturas de Europa y Oriente del siglo V al XV aplicando el término siglo y las ubica espacialmente.

Énfasis: Ubicación temporal y espacial de la Edad Media en Europa y las culturas que se desarrollaron en Oriente.

¿Qué vamos a aprender?

Señalarás la duración y la simultaneidad de las culturas de Europa y Oriente del siglo V al XV aplicando el término siglo.

Ubicarás temporal y espacial de la Edad Media en Europa y las culturas que se desarrollaron en Oriente.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a comenzar a estudiar un nuevo periodo en la historia de la humanidad. Quizá el nombre de este periodo no sea muy atractivo para ti, sin embargo, al reconocerlo te evocará cosas extraordinarias. Y se trata de la Edad Media.

VALORES

Triste tristeza

Aprendizaje esperado: Responde a la tristeza como una emoción necesaria para enfrentar situaciones de pérdida.

Énfasis: Responde a la tristeza como una emoción necesaria para enfrentar situaciones de pérdida.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas a identificar que el sentimiento de tristeza es una emocion necesaria para enfrentar situaciones de perdida.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a conocer un evento que le paso a Maria y a su prima Monserrat.

Un día Monserrat queria jugar con su prima María por lo que sus papás la llevaron a su casa, y por ello estaba feliz; cuando estaba por entrar a la casa de María, observo a una niña que se encontraba en un rincón del patio, al acercarse a ella, escucho que estaba sollozando, no reconocia quien era, por lo que cuando estaba muy cerca de la persona le pregunto:

Monserrat: ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Te ayudo en algo?

La niña volteo y reconocio a su prima era María. Está triste y desganada.

Monserrat sosprendida le pregunto: ¡María! ¡No! ¿Qué pasó?

María: Nada, nada, Monserrat. Lamento que me vieras así. ¿Has venido con tus papás a visitarnos, verdad?

Monserrat: ¡Sí! Pero no te preocupes, si no te sientes bien.

María: No, déjalo. Ya estoy mejor.

Monserrat miro sin convencimiento a su prima y se acerco a ella.

Monserrat: ¿María, segura que estás bien? No te noto con los ánimos de siempre. Si quieres, platica conmigo, así puedo ver cómo puedo ayudarte.

María: Gracias, Monserrat, en serio lo aprecio. Tienes razón. Sí me siento triste, pero pues no quería que me vieras así.

Monserrat: No te preocupes María, es importante que expreses tu tristeza…

María: ¡Ay! No es necesario, no quiero apagar tus ánimos y que tu tambien estes triste.

Monserrat: ¡Al contrario, María! Es importante aprender cómo esta emoción básica no es mala, sino que ayuda muchísimo a las personas que saben identificarla y aceptarla.

María: ¿Tú crees?

Monserrat: Sí… Mira, gracias a ella puedes fortalecerte y usar las habilidades que te ayuden a valorar el daño de lo que estas sufriendo, a recuperar aspectos valiosos e incluso hacer nuevos planes para lograr lo que te propongas. Eso nos platico mi maestro de educación socioemocional

Cuando observas a una persona que se encuentra algo desanimada y melancólica. No tiene la energía de siempre y parece que va a llorar pero esto no solo le puede pasar a una persona, incluso a ti tambien te pueden pasar estas emociones.. Recuerda que si no te comunica será difícil encontrar ayuda.

Es probable que en este momento pienses que no sabes cómo comunicarme, porque no tienes mucha confianza con las personas o simplemente porque no quieres abrumar a las personas.

Pero eso no importa, lo que aquí importa es que estás en un círculo de confianza, con una persona que sabes que se preocupa por ti. Sabes que puedes expresarte con una prima o primo, amiga, amigo con tu mamá, papá, abuelitos o tios. ¡Eso te va a ayudar!

Aunque sientas que si lo dices, no va a servir de nada.

Puedes preguntarle a tus conocidos que es lo que hacen cuando se sienten tristes. Puedes aprender mucho ¡y más en estos tiempos de pandemia! A la gran mayoria de las personas les ayuda era hablar con sus familiares y amigos.

En esots tiempos de pandemia lo que se dificulta es estar separados de los demás, el tener esos lazos fuertes son buen apoyo.

Aunque hay diferentes razones por las que sentir tristeza, como cuando se pierde algo valioso y puede ser cualquier cosa: un juguete, una mascota, incluso un ser querido, o también cuando sientes que no te toman en cuenta, ni te reconocen. También puede ser cuando no logras una meta o pierdes la esperanza de hacerlo.

gzm