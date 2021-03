Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 22 de Marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 19 de marzo para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este lunes.

1° PRIMARIA

VALORES

¡Gracias a la tristeza!

Aprendizaje esperado: Identifica a la tristeza como una emoción necesaria para enfrentar situaciones de pérdida.

Énfasis: Conciencia de las propias emociones.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar la tristeza como una emoción para enfrentar situaciones de perdida.

¿Qué hacemos?

Antes de iniciar esta sesión, te cuento unos chistes:

¿Sabes por qué la escoba siempre está contenta? Por qué ba- rriendo

Ba-rriendo, ba-rrieendo.

Otro, ¿Sabes dónde vive mi profesor de karate?

Aa- llá patada.

A-llá, jejeje, gracioso.

¡Qué raro! Mis chistes son infalibles, pero no te ríes ni tantito.

Mi arma secreta ¡con esto seguro se ríe! cualquiera se ríe con unas suaves cosquillas.

¿Qué está pasando? No te reíste de los chistes ni de las cosquillas algo anda mal.

No sé qué está pasando, te veo raro. Hasta te conté chistes y no te reíste, te hice cosquillas y nada.

Tienes la cabeza inclinada hacia abajo y tu mirada está clavada en el suelo. Tu voz es suave y parecías estar cansado o con sueño.

Supongo que estás triste.

¿Y por qué estás triste?

¿Y si lloras?

Si lloras es porque necesitas hacerlo y si estás triste, seguro necesitas un amigo.

Las amistades también son para ayudar en estos momentos y no solo para la diversión.

¿Pasa algo? ¿Por qué no te reíste cuando te conté un chiste o cuando te hice cosquillas?

Te voy a contar la historia de Jorge de primero de primaria del estado de Quintana Roo, que está preocupado y pensativo y le cuenta a su maestra Edith, vía virtual, lo que le pasa:

Jorge: Estoy preocupado porque mi gato no ha regresado a la casa, van tres días que no viene a comer. Nunca se había ido tanto tiempo. Estoy empezando a creer que algo le pasó.

Maestra Edith: ¡Qué pena! Con razón estás así. Tienes mucha razón en estar triste, yo también lo estaría.

Jorge: Estoy pensando en hacer unos volantes y repartirlos por la colonia, pero no sé, ¿Crees que sea buena idea?

Maestra Edith: ¡Claro que es buena idea! ¿Quieres que te ayude a buscarlo? Yo puedo hacer algunos volantes y tú haces otros, luego los pegamos en los postes de tu colonia.

Jorge: Si, muchas gracias, Edith. Tengo un nudo en la garganta, no quiero llorar.

Maestra Edith: No tengas pena de llorar. Llorar nos hace sentir mucho mejor, nos alivia de la presión que a veces sentimos en el corazón cuando estamos tristes.

Las lágrimas son un bálsamo para nuestro dolor, nos ayudan a sacar la tristeza de nuestro cuerpo.

Jorge: (llorando) Esto es muy doloroso para mí, siento que no puedo concentrarme en mis tareas.

ARTES

¡Ups… ¡Me equivoqué de fiesta!

Aprendizaje esperado: Reconoce la diversidad creativa en manifestaciones artísticas de México.

Énfasis: Experimenta la técnica de clown como parte del espectáculo circense, para reconocer la diferencia entre arte y entretenimiento.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión conocerás todo lo referente a los payasos y al clown en relación a las diferencias o semejanzas que existen entre ambos.

Reconocerás las diferencias y/o semejanzas entre el payaso y el clown, así como los diferentes espacios en los que se desarrollan sus presentaciones.

¿Qué hacemos?

¿Qué no la única diferencia entre payaso y clown es que una está en inglés y la otra en español?

Puede que te gusten o no los payasos, así que por eso conocerás todo acerca de este personaje tan interesante y divertido.

Comenzarás por saber cuál es el origen de la palabra “payaso”.

Es una palabra que viene del italiano “pagliaccio” derivada del latín y que significa saco de paja y esta palabra comenzó a utilizarse hace varios siglos atrás.

¿Qué tiene que ver paja con los payasos? En ese entonces, los comediantes populares italianos usaban un vestuario muy atractivo hecho de paja. Posteriormente la palabra en español “payaso” fue incluida en el español.

¿Entonces es de origen español? No como tal, ya que se agregó otra palabra que utilizaban para nombrarlos, pero esta proveniente del francés “Paillasse”. Así que los países donde se habla el español lograron hacer una combinación entre “pagliaccio” y “paillasse” que es “payaso”.

Ahora ya sabes de dónde viene esa palabra, pero ¿En fiesta de quién fue, que apareció, el primer payaso?

Fue a un faraón en el antiguo Egipto, a quien se le presentó alguien para divertirlo, pero no se llamaba payaso sino bufón. Así que, como podrás notar, su aparición fue hace miles de años.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

¡Las niñas y los niños también participan!

Aprendizaje esperado: Identifica actividades cotidianas que realiza en su casa y en la escuela, la distribución de responsabilidades y la organización del tiempo.

Énfasis: Identifica acuerdos de convivencia en la familia y su importancia.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión conocerás las reglas de convivencia, las cuales al seguirlas mejoran el ambiente que se vive en las familias, así como del entorno en el que estás.

¿Recordaras que, en sesiones anteriores, analizaste la importancia de aplicar algunas reglas que ayudan a tener en orden el lugar dónde estudias?

Observaste que es importante evitar situaciones que te puedan distraer y así estar lo más cómodo posibles. Puedes preparar todo el material y lo tienes cerca para usarlo cuando se te solicite.

Recordaras que una responsabilidad implica el cumplimiento de alguna obligación, así como cuidar hacer o decir algo, o en su caso, responder por lo que uno hace o dice.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión necesitaras: Tu libro de texto de Conocimiento del Medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm

Al participar en alguna tarea o actividad, eres responsables de algo.

Las responsabilidades forman parte de la vida de las personas en una sociedad, así como lograr establecer buenas relaciones, empleos y lugares apropiados para vivir.

Tanto niñas, niños, adolescentes, jóvenes, así como adultos.

Vas a observar la siguiente imagen, en la cual están diversas situaciones que muestran la participación de las personas en una comunidad, ¿Qué logras identificar?

LENGUAJE

Lobo, ¿sigues ahí?

Aprendizaje esperado: Escucha la lectura de cuentos infantiles.

Énfasis: Escuchar un cuento en el que aparece un lobo, identificar los elementos intertextuales y describir las características de este personaje.

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás leyendo cuentos en los que el lobo es uno de los personajes principales, leerás y te emocionarás con otro cuento que probablemente ya conozcas.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión necesitaras tu libro de texto de Lengua Materna.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm

Adivina de qué cuento se trata: El lobo y te daré una pista: Se trata de siete animalitos cuyo nombre empieza con la letra c de caballo, camaleón, canario, caracol.

2° PRIMARIA

VALORES

Ya no lo tengo, qué triste me pongo

Aprendizaje esperado: Describe a la tristeza como una emoción necesaria para enfrentar situaciones de pérdida.

Énfasis: Describe a la tristeza como una emoción necesaria para enfrentar situaciones de pérdida.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de la emoción de la tristeza y cómo enfrentarla.

Lee lo siguiente para conocer más del tema:

Parece que Feferefe no se siente bien, no cuenta con energía y su cuerpo le pesa. Sus hombros están caídos, mantiene su cabeza agachada y se mueve muy lentamente. Además, se siente aturdido y no deja de pensar en sus amigos.

¿Qué crees que tenga Feferefe?

¡Feferefe está triste!

Él se siente así porque no puede ver a sus amigas y amigos por la pandemia. Hace mucho tiempo que no ve a ninguna de sus amistades. Es más, ha querido a Chiconcuac a ver a unos parientes que quiere mucho, pero no ha sido posible; no ha podido abrazarlos, verlos de cerca, escucharlos y que ellos lo escuchen a él. Esta triste porque ha perdido la convivencia cercana con la gente que él quiere y ama.

Carla, que escuchaba con detenimiento lo que entristecía a Feferefe, también se llenó de tristeza, pues en su casa y con la gente que aprecia, también está sucediendo lo mismo.

Los dos sabían que por la situación que se está pasando por la pandemia, el mantener la distancia es lo mejor, pero, aun así, es difícil no ver y abrazar a las personas que se quieren.

Feferefe y Carla necesitan entender por qué se sienten diferentes cuando se pierde algo importante. Probablemente al igual que Carla, Feferefe y otros niños y niñas, tú también has estado en situaciones que te hacen sentir triste. Por ejemplo, por la situación de la pandemia, hay niños que se entristecen porque sus papás tienen que salir a trabajar mientras ellos se quedan solos en casa; porque no han podido ver a sus abuelos y amigos, o incluso porque han perdido a algún familiar.

¿Recuerdas que, en clases pasadas aprendiste que las emociones básicas te ayudan?

La tristeza es una emoción básica y también sirve para algo.

Feferefe también sabe que las emociones pueden ayudar, pero la tristeza lo hace sentir tan mal, que no logra entender cómo es que pueda servir para algo.

¿Para qué crees que sirva la tristeza?

Observa la siguiente cápsula, seguramente te ayude a entender mejor este tema:

Cápsula con títeres: Carola y Don leopoldo Vacuna y Rulo.

https://youtu.be/YBX03Tj0J3o

ARTES

El sonido nos mueve

Aprendizaje esperado: Explora diferentes maneras de transitar el espacio para construir secuencias de movimientos, formas, gestos, sonidos, colores u objetos.

Énfasis: Escucha sonidos de su entorno, imita estos y al mismo tiempo improvisa movimientos

¿Qué vamos a aprender?

Jugarás con tu cuerpo y con los sonidos de tu alrededor.

En esta ocasión vas a moverte, pero la música serán todos los sonidos de tu entorno. Para eso necesitas una escucha atenta y los sentidos bien despiertos, porque te convertirás en “Coleccionistas de sonidos”.

Realiza la siguiente actividad:

Escucha atenta- Coleccionista de sonidos

Para ser un buen coleccionista de sonidos lo primero que debes hacer, es escuchar atentamente los sonidos. Después en tarjetas de papel va anótalos o dibújalos identificando de dónde provienen o qué produce ese sonido.

Guarda absoluto silencio y cierra los ojos para tener una mayor concentración. Por diez segundos escucha los sonidos de tu entorno. Presta mucha atención y después anota.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

¿Dónde nos divertimos?

Aprendizaje esperado: Describe cambios y permanencias en los juegos, las actividades recreativas y los sitios donde se realizan.

Énfasis: Establece relaciones entre actividades recreativas y los lugares donde se realizan.

¿Qué vamos a aprender?

Establecerás relaciones entre actividades recreativas y los lugares donde se realizan.

También aprenderás acerca de la recreación y qué tiene que ver con la diversión y el entretenimiento.

¿Sabes qué es la recreación?

La recreación es el momento en el cual puedes divertirte, imaginar, hacer actividades que te gustan y te hacen sentir bien. ¿Hay alguna actividad recreativa que disfrutes mucho?

En esta sesión reflexionarás sobre las actividades recreativas y los lugares donde se realizan.

Para iniciar, puedes preguntar a las personas que viven contigo, acerca de lo que saben de la actividad recreativa y si practican alguna y en dónde la realizan.

¿Qué hacemos?

Las actividades recreativas son aquellas que disfrutas en tu tiempo libre, que te permiten desarrollar tu imaginación y sentirte a gusto al realizarlas.

Las actividades recreativas son similares al juego, pero no son exactamente juegos.

Reflexiona sobre lo siguiente para entender la diferencia entre luego y actividades recreativas:

Piensa en un balón de fútbol. ¿Para qué sirve?

Ahora imagina un papalote.

¿En qué se parecen el papalote y el balón de fútbol?

Ambos son objetos con los que puedes divertirte.

¿Con los dos puedes jugar?

Como sabes, el fútbol se practica en una cancha o en un lugar amplio, necesitas porterías y un balón para patearlo tratando de anotar goles, además debes seguir las reglas para jugar bien.

Y con el papalote, ¿cómo juegas?

¿Para jugar con el papalote se necesitan reglas como en el fútbol?

LENGUAJE

Ventajas y desventajas de la vida con y sin electricidad

Aprendizaje esperado: Elige un proceso social conocido, indaga sobre él y escribe notas que resumen la información.

Énfasis: Expresa lo que saben sobre un tema específico.

Compara ventajas y desventajas de dos circunstancias contrastantes.

¿Qué vamos a aprender?

Expresarás lo que sabes sobre la energía eléctrica; también aprenderás a seleccionar, comparar y registrar información sobre este tema.

Para iniciar con esta sesión tendrás que reflexionar sobre lo que conoces del tema.

Abre tú libro de Lengua materna. Español, en la página 108. Lee en voz alta el texto “¿De dónde viene la luz?”

gzm