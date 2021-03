Con más de 900 muertos, alcalde de Zamora reconoce que "el pin... tema de la inseguridad" no le interesa

Con 908 asesinatos registrados desde el inicio de su gobierno, del 1 de septiembre de 2018 a la fecha, el alcalde de Zamora, Martín Samaguey Cárdenas, admitió que "el pinche tema de la seguridad" no le interesa.

Cuestionado por la prensa acerca de las cifras de violencia con continúan en aumento en la entidad que gobierna, Samaguey Cárdenas huyó de los reporteros luego de asegurar que así como en Zamora, los homicidios dolosos ocurrían en todo el estado y a nivel nacional.

No obstante, la realidad es que la ciudad de Zamora se posicionó como uno de los 50 municipios con mayor incidencia de ejecuciones en México en 2020 e inclusive, el pasado 8 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la localidad a inaugurar un nuevo cuartel de la Guardia Nacional para amarrar una nueva estrategia de seguridad que, hasta el momento, no ha dado resultados.

Las cifras que no le interesan

En sus primeros cuatro meses de gobierno, los últimos del 2018, en Zamora se registraron 101 homicidios dolosos, de los cuales 18 de los ejecutados eran mujeres, esto según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La violencia continuó escalando en el 2019, año en el que, según la fuente citada, 283 personas fueron privadas de la vida en Zamora, de las cuales 25 eran mujeres, sin embargo, el alza en las ejecuciones nunca se vio tan marcada como en el año pasado, cuando se contabilizaron 426 asesinatos, 64 de ellos a mujeres.

Mientras que este 2021 ya pinta para mantener la misma racha, ya que al corte de esta redacción, 73 personas han sido ejecutadas desde el 1 de enero, siete fueron mujeres; pero "el pinche tema de la inseguridad" no le interesa a Martín Samaguey.

Buscando la reelección

Una vez firmado el acuerdo de coalición entre el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán, trascendió que Martín Samaguey Cárdenas buscaría la reelección en su municipio, ya que el partido de la estrella amarilla sería el abanderado para contender por la alcaldía de Zamora.

Ante la pretensión y las declaraciones ya mencionadas, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, le recomendó al edil que repensará su aspiración, toda vez que el atender la inseguridad en el municipio que gobiernan es una responsabilidad de los alcaldes.

"El tema no es si le interesa o no le interesa, los presidentes municipales por mandato constitucional son los responsables de la seguridad pública en su municipio, y si al presidente no le interesa la inseguridad, entonces que no ande queriendo reelegirse para ser presidente municipal", manifestó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón Reyes, reconoció que antes de que Samaguey Cárdenas tomará protesta como alcalde de Zamora había una estrecha coordinación entre estado y municipio, mientras que a su llegada a la presidencia municipal los acuerdos han sido insuficientes.

Por Paola Mendoza

