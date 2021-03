Acapulco: Investigan muerte de adulto mayor tras ser vacunado contra Covid-19

Este domingo Secretaría de Salud del estado de Guerrero informó en conferencia de prensa que en conjunto con la SEDENA se realizan las investigaciones pertinentes sobre el fallecimiento de un adulto mayor quien presuntamente murió 40 minutos después de haber recibido una la primera dosis de la vacuna Sinovac contra el Covid-19 en Acapulco de Juárez.

“El diagnóstico del motivo de la muerte fue trombosis, no soy médico y no tengo el conocimiento suficiente para afirmar que lo causó la vacuna contra el Covid-19, pero varios médicos que sí tienen el conocimiento me comentaron que es uno de los efectos secundarios de la vacuna y muy posiblemente fue la causa de la muerte de mi tío”, escribió el usuario de Facebook Gilberto Quintero Estrada, quien se identificó como sobrino del adulto mayor que murió tras recibir la vacuna en el módulo de la zona Diamante.

Por su parte, Carlos de la Peña Pintos, secretario de Salud estatal, descartó que la causa de la muerte del adulto mayor haya sido la vacuna contra Covid-19 y aseguró que ya se realizan los estudios necesarios para esclarecer el caso.

“La conclusión más importante hasta este momento es que su fallecimiento no se debe a la vacuna. Esto es contundente: no se debe a la vacuna. Se harán el resto de los estudios porque así corresponde a la parte médica y hemos contado con la colaboración de la familia, con la colaboración ministerial”, expresó.

En la misma conferencia, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, exigió darle seguimiento a este caso e informar a la ciudadanía los resultados para no generar alarma o preocupación alrededor de la vacuna.

Actualizaciu00f3n del panorama #COVID19 en el estado de Guerrero. Estamos en semu00e1foro amarillo ud83dudfe1 Posted by Salud Guerrero on Sunday, March 21, 2021

CBC