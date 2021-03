Pueblos mágicos ideales para conocer en Primavera

Si aprovechando la llegada de la nueva estación, lo que te urge es salir a pasear y permitir que el sol te caliente, te mostramos los 11 pueblos mágicos que son ideales para terminar de sacudirte el invierno.

Taxco

Este pueblo minero es un lugar ideal para caminar por calles de arquitectura colonial, con empedrado y observando los cerros que lo rodean. Además, puedes adquirir alguna pieza de joyería mexicana hecha por artesanos locales para apoyar el comercio nacional. Si después de un rato tienes ganas de hacer algo más intrépido, puedes dirigirte a los alrededores que están llenos de bosque y de cascadas en dónde pasar un día maravilloso.

La ciudad te obsequiará con paisajes hermosos. Foto: Instagram

San Miguel de Allende

Una de las ciudades más bellas del bajío, San Miguel de Allende cuenta con una iglesia estilo gótico pero hecha con cantera rosa que, sin lugar a dudas, es la mayor atracción del lugar. Eso no quita que puedes visitar los restaurantes, bares y antros del lugar que también se caracterizan por tener una intensa vida nocturna. La ciudad es también de origen colonial por lo que recorrer las calles y curiosear entre las boutiques te relajarán luego de la intensa vida en la ciudad.

Noticias Relacionadas Maní, el Pueblo Mágico de Yucatán entre el cenote de Xcabachen y la piramide de Tipikal

Todos Santos

Si eres un amante del rock clásico, sin duda Todos Santos es un lugar de parada obligatoria. Este pueblo es uno de lo más pintorescos del mundo con sus pequeñas casas antiguas y el Hotel California. Así es, este es el hotel que inspiró la legendaria canción de The Eagles que sin duda ha pasado a la historia. Además, si ya estás en la zona, puedes dirigirte hacia las playas sudcalifornianas que sin duda te despertarán luego del calor sofocante del norte del país.

El Hotel California de Todos Santos es el que inspiró el mítico tema musical. Foto: Instagram

Tulum

Pocos saben que Tulum es un pueblo mágico, lo que es cierto es que no necesita el nombre porque destila magia en todos sus rincones. Si vas a Tulum, la zona arqueológica es parada obligatoria. Los antiguos mayas decidieron edificar una impresionante pirámide y otras construcciones menores en lo más alto de un acantilado que da directamente al mar. Luego de empaparte de la historia antigua de México puedes bajar a la playa y refrescarte en las aguas turquesas del Caribe.

Si tienes más ganas de playa, te recomendamos recorrer las playas de la zona turística de Tulum donde encontrarás increíbles rincones en los cuales fotografiar interesantes arquitecturas.

Tepoztlán

A sólo un par de horas de la ciudad de México, Tepoztlán es otro pueblo mágico que tiene incluida una pirámide, sólo que ésta está ubicada hasta la cima del Cerro del Tepozteco al que puedes subir, eso sí con mucho cuidado pues la montaña es bastante empinada y en tiempo de lluvias puede estar resbalosa.

Te recomendamos subir la montaña por la mañana y bajar después de medio día luego de que admires el paisaje un rato desde la cima de la pirámide a la que puedes subir. Luego de bajar, puedes pasear entre los puestos de artesanías y recuerdos o meterte a un restaurante o al mercado local a consumir distintos tipos de carne y de antojitos. No olvides combinar con la gran variedad de salsas que venden en el mercado.

Tequila, Jalisco

Nada para sentirte verdaderamente mexicano como disfrutar de un paraíso del elixir más popular del país. Bien se sabe que si no es de Tequila, no es tequila de verdad, por lo que no es sorprendente que este Pueblo Mágico también sea Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 2006. Te recomendamos recorrer los paisajes agaveros en alguno de los tours especializados, donde participarás en catas de la famosa bebida espirituosa mientras cantas un par de bien merecidas rancheras.

Cuatro Ciénagas

Este Pueblo Mágico se encuentra repleto de belleza natural. Ubicado en Coahuila, está hecho para enamorar con su tradición y estructuras coloniales. En medio de la desértica región, Cuatro Ciénagas se convierte en un oasis. El Área Protegida, ubicada a 8 km del centro, te sorprenderá con 85 hectáreas de montañas y más de 400 pozas naturales con cristalinas aguas. También encontrarás las Dunas de Yeso, los supuestos restos de un mar que cruzaba por Coahuila hasta que terminó por evaporarse.

is