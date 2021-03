El verdadero riesgo de una tercera ola esta en bajar la guardia: Secretaría de Salud

La Secretaria de Salud aseguró que la actividad de riesgo que podría provocar una tercera ola de contagios en el país, es que la ciudadanía baje la guardia y deje de cuidarse de la pandemia contra Sars-Cov2

Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles, señaló en conferencia que más que ir a un centro o lugar de convivencia, el verdadero peligro es dejar de atender las medidas sanitarias:

“Las actividades de riesgo van más allá que si vas a un centro o al mercado, en realidad la actividad de riesgo es que vayas y no uses el cubrebocas y no guardes la sana distancia y con esas manos sucias toques a uno y a otro”, aseguró la funcionaria de salud.

Expuso que en torno al tema de la vacunación se está avanzando sin ningún problema y tanto personal médico como adultos mayores ya reciben sus segundas dosis de la vacuna.

Indicó que hasta el momento se han puesto ocho millones 160 mil 250 dosis en México y resaltó que el programa de vacunación continúa en tiempo y forma.

Reporte diario

México llegó este sábado a los 197 mil 827 muertes por Covid-19, 608 decesos en las últimas 24 horas.

Hasta este sábado se confirmaron dos millones 193 mil 639 casos totales y hay 37 mil 468 casos activos de COVID-19 y el 79 por ciento de los casos se ha recuperado.

Al dar el informe diario sobre COVID-19 en México, Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles, expuso que se tiene una ocupación media del 23 por ciento de camas generales en centros hospitalarios.

En cuanto a camas de terapia intensiva con respirador, existe una ocupación nacional del 26 por ciento.

La funcionaria de Salud, informó también que hasta ahora se han administrado en México, 5 millones 459 mil 14 dosis de la vacuna contra la Covid-19, de las cuales, 195 mil 700 en las últimas 24 horas.

Por: Carlos Navarro

dhfm

Si necesitas asesoría en cuanto a pruebas para la detección de COVID-19, envía un WhatsApp a JLN Labs (55 3026 0609) y agenda tu cita para que te visiten a domicilio y te hagan la prueba.