Afirma el IEEN que los comicios locales sí se realizarán

El Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) expresó la seguridad de que el Proceso Electoral Local 2021 se va a llevar a cabo y, en consecuencia, la transición de poderes se va a realizar en el marco de la constitucionalidad y la legalidad, tanto federal como estatal, no obstante haber sido notificado -mediante oficio- por la Secretaría de Finanzas de la no disponibilidad presupuestal.



En rueda de prensa, el presidente del organismo, José Francisco Cermeño Ayón, indicó que, a tres meses de llevar a cabo las elecciones concurrentes más grandes y complejas de la historia de Nayarit, se cuenta con un cuerpo de consejeras y consejeros preparados jurídicamente, administrativamente, políticamente y técnicamente, y que toda la infraestructura y superestructura ya está lista para responder a esta alta responsabilidad.



“Como Consejo Local Electoral, estamos preparados para llevar a cabo la elección más compleja de la historia de Nayarit y de México. Hasta el día de hoy, las elecciones concurrentes están sistemáticamente cuidadas, porque contamos con una estructura de consejeras y consejeros altamente profesionales, tanto a nivel local como municipal, así como con un equipo de trabajo adecuadamente preparado para atender cada una de las etapas del proceso electoral y con las representaciones de los partidos políticos vamos en una misma frecuencia”, afirmó.



Asimismo, Cermeño Ayón hizo un llamado a las y los legisladores federales y locales, así como a ex secretarios de Finanzas y de Planeación para que aporten sus propuestas de solución a la crisis financiera a que hace referencia el Gobierno del Estado, y se logre una solución presupuestal y, en consecuencia, se mantenga el Estado de Derecho en Nayarit.



Por su parte, la consejera Alba Zayonara Rodríguez Martínez dio a conocer que, desde el año pasado, el IEEN ha llevado a cabo todas las actividades necesarias para el adecuado desarrollo del proceso electoral, incluyendo la elaboración del presupuesto de egresos correspondiente, el cual fue aprobado en diciembre por el Congreso del Estado por un monto total de 260 millones de pesos, para cubrir la actividad operativa del Instituto y las prerrogativas de los partidos políticos.



Asimismo, aseguró que el IEEN está realizando las gestiones necesarias, legales y administrativas, que les corresponden para poder obtener el presupuesto económico aprobado por el congreso y lograr que el proceso electoral se lleve a cabo, y en tal sentido informó que ya fue presentado un juicio electoral ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que esta situación se solventara; sin embargo, dicha instancia remitió al tribunal local este asunto, y se está en espera de una solución pronta y expedita, como el caso lo requiere, pues es sumamente importante que esos recursos se reciban para evitar que la situación financiera colapse.



En su oportunidad, la consejera Claudia Zulema Garnica Pineda manifestó que el IEEN continuará haciendo aquellas actividades que no implican el desembolso de recursos económicos, pues el organismo está preparado con los recursos humanos y técnicos para continuar con la organización del proceso electoral. Aclaró, asimismo, que la atracción de éste por parte del Instituto Nacional Electoral es prácticamente imposible y aun cuando así sucediera, ello no le ahorraría gastos al estado.



A su vez, la consejera Ana María Mora Pérez, hizo un llamado respetuoso, pero también enérgico, al Gobierno del Estado para que gestione lo necesario y se pueda contar con los recursos para realizar la elección, “pues el Estado de Derecho no se negocia”, mencionó, y afirmó que se está incumpliendo el decreto emitido por el Congreso local al decir simple y llanamente que no se cuenta con recursos para la elección.



Precisó que, si bien el INE es la institución encargada de regular el sistema nacional de elecciones, existen atribuciones bien definidas para los diferentes niveles, “y la nuestra es organizar las elecciones locales”. Mencionó que el hecho de que el Gobierno del Estado no aporte los recursos que requiere el IEEN, no solamente afecta la elección local, sino también la federal, porque, al ser una elección concurrente, los gastos son compartidos por ambas instituciones.



Posteriormente, el consejero Benjamín Caro Seefoó subrayó que las elecciones de 2021 se van a realizar en Nayarit, “porque nuestro marco legal no hay ningún solo elemento que permita que esto no suceda; a diferencia de otros estados, no tenemos ninguna posibilidad de generar ese vacío legal, y quienes actualmente se encuentran en el ejercicio del poder tienen una constancia de mayoría que tiene vigencia, que se emitió con una fecha límite, y ese mandato se va a terminar, por lo que es indispensable que se realice el proceso electoral para no generar vacíos legales”, indicó categórico.



En seguida, el consejero Sergio Flores Cánovas señaló que la respuesta del Gobierno del Estado al requerimiento presupuestal para la organización del proceso electoral es inadmisible, e invitó a las autoridades responsables de hacer la ministración del presupuesto; que busquen soluciones inmediatas, pues cada día que pasa aumenta la necesidad de contar con los recursos para solventar los gastos generados en las diferentes etapas del proceso.



“Impensable e inaceptable que no haya una transición democrática del poder en el estado; se ha ganado mucho en los últimos 30 años en materia democrática, se ha avanzado muchísimo, y me parecería trágico que se tirara ese capital democrático por no ministrar los recursos necesarios para organizar un proceso electoral, de acuerdo con el Reglamento de Elecciones y con la propia Constitución”, acotó.



Finalmente, el consejero Sergio López Zúñiga coincidió en que, hasta el momento, los trabajos del IEEN se han realizado en tiempo y forma, e incluso, dijo, van adelantados en muchos procedimientos. Resaltó que se instalaron los consejos municipales; fueron seleccionados y capacitados los presidentes y secretarios de los mismos; se elaboró una guía de procedimientos para estos órganos auxiliares, y ya se aprobó el lineamiento de cómputos municipales; “lo único que falta es dinero, pues hay contratos firmados que no están subsanados, hay personal contratado que hay que pagarle y hay que entregarles sus prerrogativas a los partidos políticos”.



Señaló el funcionario electoral que desde hace cuatro años se sabía que en 2021 iba a haber elecciones, y ésta se tiene que hacer, “a menos que salga algún decreto de parte de la autoridad competente que se anula la elección, pero mientras nadie lo diga, la elección se tiene que hacer el 6 de junio, y para ello se ocupa dinero, y está establecido que debe provenir de Gobierno del Estado, no hay de otra”, puntualizó.

