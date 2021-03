Tamaulipas: Pescadores protestan en Tampico contra Conapesca y un patronato

Pescadores de la colonia Tancol en Tampico, se manifestaron contra Conapesca y el patronato Pro Laguna del Chairel debido a que les están prohibiendo pescar en la laguna de la Escondida, afectando a más de 60 familias, aseguró el señor José Luis Zúñiga Rodrígue.

En el muelle de esa colonia, los trabajadores piden el apoyo de las autoridades, toda vez que en las tres entradas del cuerpo de agua les colocaron letreros donde se les indica el horario de 18:00 a las 06: 00 horas para pesca comercial

Los quejosos ya acudieron a Conapesca y les dijeron que no estaban enterados de la instalación de letreros.

En toda la vida, dijo, desde que se fundó la colonia, han pescado en esa laguna, trabajo con el que de forma honrada llevan el sustento a sus familias, de las que dependen muchos niños y adultos mayores.

Los pescadores dijeron estar dispuestos a defender la laguna, porque para ellos es imposible pescar en el horario que les marcan, por que tienen determinados momentos del día para capturar las especies, por lo que estar sujetos a un horario no es viable para ellos.

"No quieren que pesquemos, nuestro fuerte es en el día, depende de la especie, ellos quieren hacer turístico en esa laguna, teníamos nosotros horario abierto, no se han acercado con nosotros, no nos avisaron, sólo pusieron esos letreros, queremos que vengan a hablar con nosotros, porque si ellos no vienen a hablar con nosotros, nosotros tampoco los vamos a dejar pasar", señaló Zúñiga Rodríguez.

Ese cuerpo de agua se realiza la captura de especies como carpa, tilapia, mientras que los pescadores deportivos van a la Lobina.

Carlos Juárez

AV