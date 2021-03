Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Preescolar, 19 de marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación preescolar. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 19 de marzo para preescolar. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel preescolar, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este viernes.

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás conceptos relacionados con entonación de canciones, seguimiento de lectura y exploración de libros de cuentos.

Para esta sesión necesitaras: tu cuaderno y lápiz.

¿Qué hacemos?

Start by remembering the weather. / Comienza recordando el clima.

Below you have images of the some types of weather you must repeat the words. / A continuación, tienes imágenes de los algunos tipos de clima, debes repetir las palabras.

Sunny / Soleado

Cloudy / Nublado

Windy / Ventoso

Notice that the words end with the same letters but not all the words that rhyme end with the same letter. Words that rhyme end with the same sound / Observa que las palabras terminan con las mismas letras, pero no todas las palabras que riman terminan con las mismas letras. Las palabras que riman terminan con el mismo sonido.

Repite las siguientes palabras y has un gesto para representar lo que significa cada uno:

Rain / Lluvia

Away / Lejos

Play / Tocar

Observa el siguiente video de la canción y aprende los movimientos.

Rain, rain Little Jhony

Did you like the video? / ¿Te gustó el video?

Good idea! Little Johnny´s family also wanted the rain to go away This is Jhony's family: mommy, daddy, brother and sister. Jhony told the rain: little mommy/daddy/brother/ sister wants to play rain, rain go away. Jonhy. / La familia del pequeño Jonhy también quería que la lluvia se fuera, su familia de Jhony está integrada por: mami, papi, hermano y hermana. Jhony le dijo a la lluvia: la (el) pequeña(o) mamá/papá/ hermano/ hermana/ quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya.

In the following video, watch and listen to how they sing and mimic the song of the sailor who went to sea. / En el siguiente video observa y escucha como cantan y actúan con mímica la canción del marinero que se fue a la mar.

Cantando en el mar

Como puedes observar y escuchar, una misma canción puede cantarse con diferente música, también puede bailarse o acompañarse con movimientos distintos.

Escucha y observa el siguiente video esta canción:

Video canción Old MacDonald.

https://youtu.be/uka_IxEuBeI

La sesión ha terminado, recuerda que es muy importante que todo lo que aprendiste lo sigas poniendo en práctica.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx

