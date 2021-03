Con este contundente mensaje la CDMX busca prevención contagios de Covid-19

La nueva campaña en la Ciudad de México para prevenir contagios del virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad Covid-19, fue presentada este viernes en conferencia digital de prensa.

El director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, informó que se trata de una serie de gráficos que señalan: El Covid no toma vacaciones, no bajes la guardia.

"Les queremos presentar un par de gráficos y una campaña nueva que vamos a estar impulsando en los siguientes días. (...)Es entender que, aun con la Semana Santa en unos días, el Covid no toma vacaciones, no podemos todavía bajar la guardia, no hagamos reuniones, no hagamos fiestas, usemos el cubrebocas, mantengamos la Sana Distancia, usemos gel antibacterial, lavemos las manos", explicó Clark.