Ser mujer, madre y empresaria no limita el empoderamiento femenino; historia de éxito

El emprendimiento es sin lugar a dudas un anhelo de muchas personas al momento de querer abrirse el camino hacia el éxito profesional, económico y empoderamiento femenino.

Esta búsqueda está llena de grandes obstáculos que podrán frenarte en la llegada hacia él, sin embargo el mayor de ellos puede ser: uno mismo.

El ejemplo de cómo superar esto es Leticia Barrios, Diseñadora Integral graduada de Bellas Artes, quien nos demuestra ser mujer, madre y empresaria no limita el empoderamiento femenino y el logro del éxito en la vida.

Platicamos con Leticia, quien nos contó la historia de cómo lograr encontrar un balance en el día a día y no dejar de luchar por tener en las manos la realización profesional.

Leticia Barrios. Foto: Foto: Omar Munguia

Leticia Barrios desde hace más de 10 años es socia fundadora de Sandia Estudio, una agencia de diseño para empresas enfocada en Branding y conceptos gráficos, logotipos, tarjetas de presentación, ilustración, presentaciones empresariales, diseño de aplicaciones, diseño web y estrategia digital y comunicación.

Este sueño de tener su propia empresa lo ha realizado junto con Gabriela Calderón, quien es es Directora Creativa. Mientras que Leticia funge como directora de arte.

Gabriela Calderón. Foto: Foto: Omar Munguia

El camino hacia el empoderamiento femenino

Después de al menos dos años trabajando juntas, Gabriela Calderón la invitó a Leticia Barrios a emprender y tener su propio despacho de diseño, propuesta a la que aceptó.

Actualmente Sandía Estudio está constituida en su mayoría por mujeres, situación que no les ha traído problemas aparentemente, sin embargo Leticia señala que en algún punto ha tenido trabas con algunas empresas que son sus clientes por el hecho que esta misma son lideradas por hombres.

“En ocasiones estas trabas vienen por el hecho de saber que si nosotras tenemos hijos, lo que causa un voto de desconfianza, pues piensan erróneamente que al tener que ver los asuntos con sus hijos, no podremos atender los planes de trabajo eficientemente”, señala Leticia Barrios.

Sandia Estudio. Foto. Especial

Sin embargo Leticia recalca que al ser su socia abiertamente lesbiana, por lo que actualmente no tiene hijos, ellos saben que estará al pendiente.

Por otro lado Barrios señala que ella sí tiene hijos y ahora con la pandemia el trabajo se convirtió en algo a distancia y digital, por lo que tener que laborár en casa entre los asuntos de la empresa y su rol como madre es algo sumamente complicado.

“El ruido, atender a los clientes, checar que los hijos vean sus clases en línea, es una situación que te parte en varias partes, sin embargo nosotros sabemos como poder realizar los roles en casa”, destaca Leticia.

Por otro lado en cambio hay muchos otros clientes que le aseguran que se sienten más cómodos trabajando con puras mujeres, pues aseguran que ellas son más responsables con el trabajo encargado.

Consejo para las mujeres que buscan emprender

Leticia Barrios señala que si una mujer o cualquier otra persona busca emprender no le debe importar si es madre o no, no importa si está divorciada, sola y con hijos o si está casada, lo que que se debe tomar en cuenta es que emprender en realidad es una decisión difícil.

Sin embargo, lo que se debe tomar más en cuenta es que emprender en un inicio es saber que no tendrás un sueldo fijo, por lo que si lo que quieres es tener éxito en este camino es apostarlo todo.

Debido a esta razón Leticia recomienda darlo todo a tiempo completo, por lo que tener un trabajo extra no es lo mejor pues el negocio primario va requerir que des el 100 por ciento.

Por tal razón es importante saber que es primordial saber administrar el tiempo, es decir cuanto le dedicas al proyecto, a tus hijos y pareja, para nada salga perjudicado.

También hay que tomar en cuenta que el tener un negocio propio, significa dedicarle más tiempo que el que le das a un trabajo fijo.

Por Miguel Villegas

