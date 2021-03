Mónica Rangel asegura que su proyecto busca impactar más allá de un sexenio

Mónica Rangel, candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, acudió al municipio de Rioverde, donde tuvo un encuentro con los coordinadores operativos territoriales de la zona, a quienes dio a conocer que busca que su proyecto tenga continuidad, inclusive después de que termine el sexenio.

De acuerdo con la aspirante a dirigir el estado, para ella es importante haberse encontrado con los representantes y afiliados del partido a nivel local, debido a que eso le permite exponer sus planes para la entidad.

"Yo no vengo a Rioverde a pedir su voto porque quiera ser gobernadora, quiero pedir su voto para que me den la oportunidad de trabajar como su gobernadora. Que quede claro, Mónica Rangel no viene por el cargo, viene por el encargo”.