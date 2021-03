Comparto la visión de que SLP está listo para una cuarta transformación: Mónica Rangel

El pasado 7 de febrero, la ex titular de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí, Dra. Mónica Rangel Martínez, anunció su registro para participar en la contienda que designará a la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rumbo a la contienda electoral del próximo 6 de junio en la que se elegirá al sucesor del gobernador Juan Manuel Carreras López.

Rangel Martínez informó que su registro se inspiró en la convicción de apoyar el proyecto de Nación que encabeza el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pues ella cree en la Cuarta Transformación.

Actualmente, la exfuncionaria de salud estatal es precandidata por Morena para esta entidad, pues asegura que SLP está listo para la transformación, así lo ha asegurado durante una entrevista radiofónica con Salvador García Soto para el noticiero vespertino de "A la una" a través de la señal de El Heraldo Radio.

Recordemos que Rangel Martínez era la secretaría de salud del gobierno de Juan Manuel Carreras, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sin embargo decidió sumarse a Morena debido a que cree en las convicciones del partido en busca de un cambio por la gente.

Destacó que en su agenda se encuentra la procuración de justicia, combatir de frente la inseguridad, además de la protección a las mujeres, lo que representa unas de sus principales propuestas para trabajar con los principales niveles de gobierno.

Lo que me va a beneficiar es lo que sabe la gente que he estado trabajando, eso es lo que me dará a ventaja y la certeza de que hemos trabajando 25 años para las y los potosinos, con la seguridad de que es un gobierno cercano a la gente", destacó.