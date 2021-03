Quintana Roo va al 23% de adultos mayores vacunados contra COVID-19

El gobernador Carlos Joaquín dio a conocer hoy que Quintana Roo, como la mayoría de los estados del país, tiene un avance del 23% en la aplicación de vacunas contra la Covid-19 a personas de 60 años y más.



El titular del Ejecutivo explicó que, a la fecha, han llegado a la entidad 45 mil 720 dosis, entre ellas las 5 mil 850 que llegaron este jueves y que se empezarán a aplicar este viernes en Solidaridad, 2,000 dosis en el IMSS y 1,350 en el CENALTUR; en Cozumel, 1,500 dosis en el IMSS y 1,000 en el ISSSTE.



Durante el programa Conexión Ciudadana que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación, el gobernador de Quintana Roo reiteró que, a partir de la próxima semana, de acuerdo con el programa nacional de vacunación, estarán llegando más dosis al país de laboratorios como Pfizer, Sinovac, Cansino, que todas son buenas.



Al dar a conocer la actualización del Semáforo Epidemiológico Estatal para la semana del 15 al 21 de marzo expresó que la región sur se mantiene en amarillo, con una ocupación hospitalaria de menos del 10% pero con una tasa de contagios que subió de .86 a 1.1, por lo que hizo un llamado a no bajar la guardia en el uso de los hábitos.



La región norte también se mantiene en amarillo, con una ocupación hospitalaria en verde y un descenso en la tasa de contagios de .98 a .94. Para llegar al color verde en el Semáforo Epidemiológico Estatal se requiere bajar a .5.



Presente en el programa, la secretaria estatal de Salud Alejandra Aguirre Crespo pidió a la gente que esté tranquila, pues si bien en los desechos humanos se expulsan fragmentos de coronarivus en las aguas residuales, estos no están activos y no representan riesgo para las personas.



El gobernador Carlos Joaquín precisó que en la entidad tenemos plantas de tratamiento y limpieza de aguas negras.



Destacó la participación de la gente en el manejo de la pandemia, la aplicación responsable de los hábitos y los protocolos, que ha permitido avanzar en los procesos de reactivación y recuperación económica.



Sin embargo, expresó que nos falta muchísimo, nunca relajarnos porque eso nos sacará de la ruta hacia el color verde en el Semáforo Epidemiológico Estatal y nos mandaría al naranja y eso significa volver a las restricciones.



En cuanto a la recuperación de la actividad turística, Carlos Joaquín explicó que Quintana Roo tiene ya una estabilidad en vuelos y asientos de avión, hay aerolíneas que se están restableciendo sus rutas hacia Cancún, principalmente de Europa que empieza a reabrir sus fronteras.



Al dirigirse a las y los quintanarroenses, el gobernador Carlos Joaquín expresó que los resultados que se tienen ahora significan que vamos por el camino correcto, pero a la vez necesitamos de no bajar los brazos, fortaleza en la aplicación de los hábitos que permiten salvar vidas.

alg