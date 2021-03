Pausan aplicación de vacunas contra Covid-19 en Zacatecas

Ante la insuficiencia de dosis de la vacuna contra covid-19, el gobierno federal informó que se realizará una pausa en la aplicación del biológico en el estado de Zacatecas, en tanto se reciba un nuevo lote de Pfizer-BioNtech.

A través de un comunicado, informaron que este viernes se aplicará la vacuna en las sedes del campus UAZ Siglo XXI, así como el domo de las instalaciones de la Feria hasta agotar las dosis disponibles que son alrededor de 500 dosis.

Aseguraron que habrá más vacunas, posterior a una pausa de 8 a 10 días, una vez que llegue el biológico, con el mismo esquema de vacunación que se está llevando hasta la fecha.

Alrededor de las 11:00 de la mañana las vacunas contra Covid-19 se agotaron en el Campus UAZ Siglo XXI, lo que causó indignación de los asistentes mayores de 60 años.

“No estén jugando con los adultos mayores”, reclamaron.

Eralu Esquivel tuvo que suspender las diálisis de su esposo a quien le correspondía recibir la vacuna contra este nuevo coronavirus en las instalaciones de la feria, sin embargo, al llegar le dieron la noticia que ya no se contaban con ellas por lo que fue enviada al Campus de la Universidad, donde le manifestaron que no sería atendido por no pertenecer a la cede de vacunación.

“No es posible que estén jugando con todos los adultos mayores, hay que tener respeto, hay que tener respeto de ellos, si no se contagiaron porque estaban guardados en sus casas, ahora con toda esta aglomeración que hay y que no les han aplicado las vacunas, no es posible que estemos en estas circunstancias de esta población, de este incumplimiento, su organización no está bien porque todos los adultos mayores que están aquí están viniendo de otras partes, en Guadalupe no hay”, indicó Esquivel.

En tres días de aplicación en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, anunciaron se logró la inmunización de 25 mil personas adultas mayores de 60 años; además del avance de aplicación en los municipios del sur del estado, con un acumulado de 6 mil 539 adultos mayores, en el que se agregó los municipios de Jalpa y Apozol, los caules en los próximos días recibirán el biológico de SINOVAC.

