Por desinformación, se registran aglomeraciones en vacunación contra Covid-19 en Zacatecas

Esta mañana inició la vacunación contra Covid-19 para adultos mayores en Zacatecas, registrándose una larga fila desde temprana hora en uno de los puntos donde se aplicó la dosis.

La desinformación ante la dinámica de vacunación anticovid fue uno de los factores que ocasionaron aglomeraciones y molestia de los presentes, ya que muchos creían que conforme se fueran formando iban a ingresar para ser vacunados.

Sin embargo, los adultos mayores podían ingresar de acuerdo con el horario que se les había establecido, que dependía de la colonia donde vivían.

Además, no había personal que les informará sobre cómo iba a ser el ingreso para aplicar la dosis contra Covid-19; solo había algunas personas que estaban en la entrada para pedir la credencial de elector a los adultos mayores, e informar el día y hora en que les tocaba la vacunación, con la intención de que no estuvieran en la fila si no les estaban registrados para este martes, así lo dio a conocer el portal de noticias Zacatecasonline.

Algunos de los presentes se molestaban al acusar a otros adultos mayores de meterse a la fila; mientras que, otros se quejaban porque entraban personas que vivían en otras colonias, las cuales no tenían dicho horario.

Para evitar este tipo de conflictos y aglomeraciones, las dependencias oficiales del estado publicarán en redes sociales, horarios y colonias en las que se llevará a cabo el plan de vacunación contra coronavirus.

Noticias Relacionadas Declaran cuarentena en Zacatecas por enfermedad de conejos

También se les pide a los asistentes tener paciencia, ya que primero se tiene que registrar el adulto mayor, luego tiene una valoración, después se le aplica la dosis y al final se les deja en observación, lo cual puede tener una duración entre 40 y 50 minutos.

atm