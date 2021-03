Información falsa sobre vacunas contra Covid-19 confunde a adultos mayores en Zacatecas

Debido a información falsa que circuló a través de redes sociales el arranque programado en el Campus Siglo XXI, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, retrasó la aplicación de la vacuna contra Covid-19 y generó confusión entre las personas mayores de 60 años.

Mónica Peña, Servidora de la Nación comentó que hubo adultos mayores que acudieron desde las 5:00 de la mañana en una fecha que no les correspondía, así como el horario, por lo que afectó el arranque de la aplicación.

“Esta jornada ha empezado un poco complicada por la confusión de que están mandando una información muy falseada, me parece que por medio de redes están dando un horario que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos manejando y la molestia de los abuelitos por esta cuestión porque no se está respetando el horario, nosotros estamos manejando el horario que viene directamente hacia nosotros” explicó.

Por su parte, habitantes de la comunidad de Benito Juárez manifestaron que se tuvo que avisar con mayor anticipación para evitar confusiones “fue en dos días la información que nos dieron, en dos días muchas de las gentes no se dieron de alta, (…) no hay la información adecuada o información que se dé con mayor tiempo”.

Mónica Peña, explicó que se espera que la vacuna se dé a 100 abuelitos por hora, donde ya se cuenta con un horario desde hoy hasta el día viernes con el nombre de las comunidades que les corresponde acudir.

Este día asistieron habitantes de Huerta de Picones, Villas Universidad, Benito Juárez, García de la Cadena entre otros, quienes esperaron bajo los rayos del sol más de una hora.

Dentro de los protocolos aplicados en el lugar, existe la posibilidad de que acudan en sus vehículos hasta el punto de vacunación si la persona tiene dificultades para caminar, con la recomendación de que asistan dentro del día y la hora que les corresponde.

En el lugar, el personal de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Servidores de la Nación, así como Policía Municipal y Guardia Nacional apoyaron con la logística.

Por otro lado, esta mañana también se inició la vacuna en el municipio de Guadalupe, en el que se generó confusión y aglomeraciones.

Landy Valle

AV